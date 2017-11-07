رجّحت مصادر مقربة من الأسرة السعودية الحاكمة، أن الطائرة الخاصة التي كانت تحمل نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن تم إسقاطها عمدا، في وقتٍ نشرت فيه صحيفة سعودية صورا تُظهر جانباً من حطام الطائرة المروحية.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع “سبق”، مكانَ سقوط الطائرة في منطقة جبلية وعرة، واستمرار أعمال فرق الإنقاذ بالموقع حتى صباح اليوم .

وبحسب موقع “الخليج الجديد”، فقد أكدت المصادر أن الأمير منصور بن مقرن كان معارضا لتوريث حكم المملكة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت تلك المصادر أنه قام، مؤخرا، بإرسال رسالة إلى نحو ألف أمير من شباب الأسرة الحاكمة يدعوهم لاتخاذ خطوة ضد توريث ابن سلمان الحكم، مشيرا إلى أن الأمراء الكبار لا يعول عليهم، ومن ثم يجب على شباب الأسرة التحرك.

وادعت المصادر أن إسقاط الطائرة يهدف إلى إرسال رسالة لباقي أفراد الأسرة أنه لا خط أحمر في التعامل مع من يعارض صعود “ابن سلمان” لقيادة المملكة.