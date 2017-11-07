قال موقع TMZ إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست، باعا منزلهما البالغة مساحته 10 آلاف قدم، في منطقة “بيل اير” بلوس أنجلوس، بمبلغ 17.8 مليون دولار بعد أن اشتراه النجمان بمبلغ 9 ملايين دولار في عام 2013.

وتدعى المالكة الجديدة مارينا أكتون، وهي مؤسس صندوق مارينا أكتون للأعمال الخيرية وتعمل في مجال الموسيقى، وتنتقل إلى لوس أنجلوس، وقالت إنها وجدت في العقار الجديد الإبداع والإلهام.

وأنفقت كيم وزوجها على المنزل بعد شرائه قبل أربع سنوات، مبلغ مليوني دولار أخرى على عمليات التجديد؛ لتخصيصه حسب رغبتهما، مع إجراء تغييرات واسعة النطاق على الفناء الخارجي والسقف والمسبح.

وبعد سنوات من العمل، بدأ الثنائي يقيم في العقار؛ وكان ذلك في مارس من عام 2016.