كشفت مصادر سعودية أن الأمير أحمد بن عبد العزيز, غادر المملكة العربية متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية, قبل ساعات من تنفيذ مذبحة الأمراء التي طالت نحو 11 أميراً سعودياً ابرزهم الوليد بن طلال والعشرات من الوزراء ورجال الاعمال السعوديين.

وقال حساب الشبكة العربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن مغادرة الامير السعودي جاءت قبل ساعات قليلة من بدء حملة الاعتقالات.

#السعودية #خاص

مغادرة الأمير أحمد بن عبدالعزيز المملكة متوجهاً إلى #الولايات_المتحدة يوم السبت الماضي قبل بدء حملة الإعتقالات بساعات قليلة.. pic.twitter.com/RI2J3Yab3k — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) November 7, 2017

والأمير أحمد بن عبد العزيز كان قد شغل منصب نائب وزير الداخلية في السعودية خلال الفترة من العام 1975 وحتى العام 2012، وهو أحد الأبناء الأقوياء للملك المؤسس، كما أنه ابن الأميرة حصة السديري ويُشار له على أنه أقوى المرشحين لخلافة الملك سلمان كونه ينتمي لجيل أبناء عبد العزيز، ويشار له أيضا على أنه أكبر تهديد يواجه طموحات الأمير محمد بن سلمان.

وفرض الحرس الملكي السعودية طوقاً مشدداً حول قصر الأمير أحمد بن عبد العزيز قبل تنفيذ حملة ما يعرف بـ”مذبحة الأمراء”, ومنع الدخول أو الخروج من القصر منذ ساعات صباح السبت الماضي.

#عاجل

الحرس الملكي والمرتزقة تفرض طوقاً حول قصر الأمير أحمد بن عبدالعزيز

ويمنع الدخول أو الخروج منه — نجد والحجاز (@mazn1161) November 4, 2017

وحسب مصادر مطلعة فإن الأمير أحمد مُنع من مغادرة المملكة لدى وصوله إلى المطار في بداية الأمر، إلا أن ضغوطا أميركية تمكنت لاحقا من إتاحة الفرصة له للمغادرة كونه كان في طريقه الى الولايات المتحدة التي وصلها بالفعل ويتواجد فيها حاليا.

ومن جانبه قال السياسي الجزائري محمد العربي زيتوت‏ إن “لجوء” الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة يعني أنه يُراد أن يكون في مأمن حتى إذا ما غرق بن سلمان جعلته أمريكا بديلا لإنقاذ آل سعود. حسب ما رصدت وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

"لجوء" الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة

يعني أنه يُراد أن يكون في مأمن

حتى إذا ما غرق بن سلمان جعلته أمريكا بديلا لإنقاذ آل سعود pic.twitter.com/IxISuiVmdh — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 7, 2017

ومنحت إيران اللجوء السياسي للأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز حفيد الملك فهد أمس الاثنين, بعدما هرب من حملة الاعتقالات التي طالت العديد من أمراء آل سعود.