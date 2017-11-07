أعلنت “تويتر” إطلاق التعديل المنتظر، والسماح للمستخدمين باستخدام 280 حرف في التغريدة، بدلاً من 140 كما كان في السابق.

وذكرت تويتر أن المستخدمين من اللغة اليابانية والكورية والصينية يستفيدون من تويتر بشكل أكبر، حيث يمكنهم كمية معلومات في كلمة واحدة، على عكس المستخدمين الذي يتحدثون الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، أو الفرنسية، وهذا كان أحد أسباب الزيادة.

وأخيرا، أكدت تويتر أن الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين، خلال الساعات المقبلة، عبر الموقع، وعبر التطبيقات على نظام iOS وأندرويد.

وكانت تويتر أتاحت في وقت سابق تجربة الميزة الجديدة، لبعض المستخدمين، لفترة اختبارية لم تتجاوز شهرين، فيما أعلن الرئيس التنفيذي، قبل أسابيع، أنهم بصدد تطبيق فكرة 280 حرف قريبا، في خطوة لقيت معارضة شديدة من البعض، وتأييد شديد من البعض الآخر، إلا ان اعتماد التوسع في نهاية الأمر يعني أن تويتر وجدت أنها مفيدة للكثيرين، وتساهم في زيادة التفاعل، بحسب دراسات أجرتها الشركة.