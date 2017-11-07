قال السياسي الكويتي الشهير ناصر الدويلة, إن حرب وشيكة ستندلع في مكانين متباعدين بالعالم.

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” ستندلع حرب في مكانين متباعدين الاول في جهة الغرب وسيدفع العرب تكاليفه والثاني في جهة الشرق و سيلحق العرب …………………………اثمه “.

ستندلع حرب في مكانين متباعدين الاول في جهة الغرب وسيدفع العرب تكاليفه والثاني في جهة الشرق و سيلحق العرب …………………………اثمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2017

وتابع في تغريدة ثانية قائلاً “سيعرف الناس الحقائق بعد خراب البصرة عسى الله يدفع عنا شرور الفتن و الظالمين “.

سيعرف الناس الحقائق بعد خراب البصرة عسى الله يدفع عنا شرور الفتن و الظالمين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2017

وتسود منطقة الشرق الأوسطر حالة من التوتر على إثر الأزمة الخليجية التي فرضتها دول الحصار ممثلة بـ”السعودية والامارات والبحرين ومصر” على قطر, إلى جانب الحرب على اليمن والصراع السوري.

وعالميا تشهد شبه الجزيرة الكورية أزمة حقيقية قد تعصف بالعالم بعد التهديدات المتبادلة بين أمريكا وكوريا الشمالية على خلفية البرنامج النووي الكوري.