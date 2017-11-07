قال السياسي الكويتي الشهير ناصر الدويلة, إن وشيكة ستندلع في مكانين متباعدين بالعالم.

 

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” ستندلع حرب في مكانين متباعدين الاول في جهة الغرب وسيدفع العرب تكاليفه والثاني في جهة الشرق و سيلحق العرب …………………………اثمه “.

وتابع في تغريدة ثانية قائلاً “سيعرف الناس الحقائق بعد خراب البصرة عسى الله يدفع عنا شرور الفتن و الظالمين “.

 

وتسود منطقة الشرق الأوسطر حالة من التوتر على إثر الأزمة الخليجية التي فرضتها دول الحصار ممثلة بـ” والامارات والبحرين ومصر” على , إلى جانب الحرب على والصراع السوري.

 

وعالميا تشهد شبه الكورية أزمة حقيقية قد تعصف بالعالم بعد التهديدات المتبادلة بين وكوريا الشمالية على خلفية البرنامج النووي الكوري.