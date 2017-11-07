رغم التهديدات المتلاحقة التي أصدرها مسؤولين سعوديين والتي كشفت عن نية سعودية للتصعيد مع إيران وحلفائها (حزب الله والحوثيين) على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، صدر “ابن سلمان” الجنرال المتقاعد أنور عشقي للتهدئة لعدم قدرة السعودية فتح جبهات عديدة خاصة مع دولة مثل إيران.

وقال “عشقي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” النظام في ايران يرغب في حرب عليه كي يعيد بناء الوحدة الوطنية الممزقة ، ويجب عدم تمكينه من ذلك ، لكن دعم المعارضة هو الأسلوب الأمثل لتفكيكه”.

النظام في ايران يرغب في حرب عليه كي يعيد بناء الوحدة الوطنية الممزقة ، ويجب عدم تمكينه من ذلك ، لكن دعم المعارضة هو الأسلوب الأمثل لتفكيكه. — د. أنور عشقي (@DrEshki) November 6, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الدول التي ترغب في الوصول الى أهدافها الطموحة ،لن تصل الا بالمحافظةعلى وحدتها الوطنية”.

الدول التي ترغب في الوصول الى أهدافها الطموحة ،لن تصل الا بالمحافظةعلى وحدتها الوطنية. — د. أنور عشقي (@DrEshki) November 7, 2017

وتابع “عشقي” مبررا قوله ” الإسكندر المقدوني ،ونابليون ،وهتلر ،هزموا في النهاية ،لأنهم فتحوا عدة جبهات فارهقتهم”.

الإسكندر المقدوني ،ونابليون ،وهتلر ،هزموا في النهاية ،لأنهم فتحوا عدة جبهات فارهقتهم. — د. أنور عشقي (@DrEshki) November 7, 2017

وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، قد دعا أعلن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأكد التحالف العربي في بيان له ” ضلوع النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية يرقى لاعتباره عملا من أعمال الحرب ضد السعودية”، و أن المملكة “تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي”.

ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكاتها.

ودعا التحالف “البعثات الدبلوماسية لعدم التواجد في المناطق غير الخاضة للشرعية اليمنية، كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة إيران على انتهاك القرار 2216″.

كما دعا “لجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل التحالف التي ستعلن لاحقاً”، كما حث “أبناء الشعب اليمني والأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات”.

وتزامن مع هذا الإعلان مع تهديدات مباشرة لوزير الدولة السعودي لشؤون دول الخليج ثامر السبهان لإيران وحزب الله واتهامهما بالضلوع في شن عمليات ضد السعودية.