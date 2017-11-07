علقت الإعلامية القطرية الدكتورة إلهام بدر على عملية التي يشنها ولي العهد السعودي بحق عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، مؤكدة بأن العملية لا تعدو عن فاسد يلاحق فاسدين، مشيرة لدور زوج نجلة الرئيس الامريكي “” في الامر.

 

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مفسد يلاحق مفسدين لسد ثغرات عملية فاسدة . فنانة # بنت #ترامب زوجة #كوشنر عيلة فنتك”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى معلقة على خبر لجوء الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز لإيران قائلة: “الجيل السعودي الثالث يفر من براثن الجيل السعودي الثاني إلى # !! هل هذا الخبر صحيح ؟؟”.

 

وتعليقا على تغريدة الرئيس الامريكي التي أبدى فيها تأييده لعملية الاعتقال واعتبار بعض المعتقلين ممن ساهموا في “حلب” البلد، قالت: “أبو #إيفانكا يعز عليه أن “يحلب ” # غيره خاصة من عديمي الخبرة الذين يحلبونها لسنوات بينما حلبها هو في يوم واحد فقط .”.

 

وجاءت الإجراءات السعودية بعد أيام من عودة جاريد كوشنر صهر ترمب وكبير مستشاريه، الذي أقام علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي، مؤخرا من السعودية فيما أثار تكهنات عما إذا كانت لديه فكرة عن خطط ولي العهد.

 

وقال في الوقت الذي أعلنت فيه الزيارة إنها كانت في إطار جهود كوشنر بشأن محادثات السلام بين والفلسطينيين.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن دعمه لحملة الاعتقالات التي أشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

 

وقال ترامب في تغريدات على حسابه على تويتر “: “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية.. إنهما يعلمان جيدا ما يفعلانه”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى أن بعض المعتقلين “الذين تعرضوا لتعامل صارم ظلوا ’يحلبون‘ بلدهم لسنوات”.

 

وتعد حملة الاعتقالات هذه هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات كبرى اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطاته داخليا.

 

 