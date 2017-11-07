حصلت القناة التلفزيونية العاشرة الإسرائيلية على وثيقة سرية وصفتها بغير المسبوقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ يومين، تحث على دعم موقف في حربها في .

 

كما تتحدث الوثيقة عن شن حملة دبلوماسية على ما سمته في المنطقة، وإقناع قادة العالم بمنع دمج اللبناني في أي حكومة لبنانية مستقبلية.

 

وتحمل الوثيقة الإسرائيلية أيضا تحذيرا للسعودية من مغبة التهاون في مواجهة .

 

وشدد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية في الوثيقة السرية على أن “استقالة والأسباب التي أدت إليها تبرز الطبيعة التدميرية لإيران وحزب الله”، وما سماه خطرهما المدمر على والمنطقة.