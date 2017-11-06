تداولت حسابات ونشطاء على موقع “تويتر”، مقطعاً مصوراً، قيل إنّه من داخل فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض، حيث يُحتجز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أُلقي القبض عليهم فيه.

ويظهر في الفيديو المتداول، عددٌ من المُحتجزين يفترشون في ما تبدو انها قاعة كبيرة بالفندق المذكور، ومن حولهم عدد من رجال الأمن الذي يحرسونهم.

وظهر في الفيديو، قطعة سلاح كانت موضوعةً خلف مُلتَقِط الفيديو. علماً أنه لم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من صحة الفيديو من مصدر مستقل حتّى الآن.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الفندق أخلي من جميع نزلائه يوم السبت، مضيفة أن المحاولات المتكررة للاتصال بالفندق باءت بالفشل، بينما نسبت إلى اثنين من المسؤولين السعوديين -لم تذكر أسماءهما- القول إن فنادق الخمس نجوم في الرياض تستضيف حاليا عددا من المشتبه بهم في إطار التحقيق حول الفساد.