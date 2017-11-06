نقلت قناة “الميادين” عن وسائل اعلامية إسرائيلية، قولها ان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ موجود في ​السعودية​، حيث ينقل رسالة مصرية اردينة تحذر من مواجهة سنية شيعية بفعل سياسة السعودية.

ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة إلى المملكة تدوم عدة ساعات، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان لبحث تطورات القضية الفلسطينية، خاصة بعد توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال سفير فلسطين لدى الرياض بسام الآغا، في تصريح صحفي له عقب وصول الرئيس الفلسطيني “إن زيارة الرئيس أبومازن للمملكة “تأتي لإطلاع العاهل السعودي على تطورات القضية الفلسطينية”.

وأكد سفير فلسطين أن “موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين”.