تعهدت نجمة الأفلام الإباحية السابقة الروسية، “إلينا بيركوفا”، بتطبيق عقوبة الإعدام على الذين يثبت قيامهم بجريمة التحرش الجنسي، حال فوزها بانتخابات الرئاسة الروسية المقبلة التي أعلنت خوضها أمام الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، على الرّغم من أن الأخير لم يتخذ قرارا بعد، حول مشاركته أو عدمها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بروسيا فى مارس 2018، ومن المقرر بدء الحملة الانتخابية فعلياً، الشهر المقبل (ديسمبر 2017).

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن “إيلينا بيركوفا” هي الآن المرشحة الرابعة للانتخابات في عام 2018، حتى الآن.

وفي بيان لـ”بيركوفا”، اطلعت عليه “اندبندنت”، تعهدت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، المولودة يوم 11 مارس 1985 في مدينة مورمانسك، بإدخال مناهج التربية الجنسية إلى المدارس، ما يجعل من المستحيل حدوث الطلاق ـ وفقا للبيان ـ كما تعهدت بمعاملة النساء اللواتي يرتدين التنانير الطويلة كسيدات مجرمات.