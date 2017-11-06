في خطوة مبكية ومضحكة في نفس التوقيت، دعا القيادي الحوثي ورئيس ما بعرف باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، أمراء الأسرة المالكة في السعودية الملاحقين إلى اللجوء السياسي في اليمن بعد حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وقال “الحوثي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاخوة أمراء ال سعود من العائلة المالكة وكل موظف أو شخصية تشعر باستهداف النظام مستعدون لاستقبال كل من يريد الاقامة لدينا كاخ مظلوم عزيز ومكرم”.

الاخوة أمراءال سعودمن العائلة المالكةوكل موظف أوشخصية تشعرباستهداف النظام مستعدون لاستقبال كل من يريد الاقامة لديناكاخ مظلوم عزيز ومكرم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 5, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “على غرار تركيا قوائم اخرى ستضم قيادات عسكرية سياسية بتهمة التخابر وعصيان الاوامر والولاء والارتباط بجهات يقصد بها فترة من سبق بعرش المملكة ربما”.

على غرار تركياقوائم اخرى ستضم قيادات عسكريةسياسية بتهمة التخابر وعصيان الاوامر والولاء والارتباط بجهات يقصدبها فترة من سبق بعرش المملكةربما — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 5, 2017

وجاءت دعوة “الحوثي” في حين ما زالت حملة الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة مستمرة، إذ تم توقيف أمراء، في مقدمتهم الوليد بن طلال، ومتعب بن عبد الله، وتركي بن عبد الله.

وجرى توجيه تهم لهم، تنوعت بين الفساد والاحتيال وتقبل الرشاوى، وتم ذلك عقب أوامر ملكية من العاهل السعودي بتشكيل لجنة تحقيق ضد الفساد يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقالته وزيري الحرس الوطني والاقتصاد.