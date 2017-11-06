أفصح المغرد الشهير “مجتهد” عن تفاصيل العلاقة الخاصة بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان والرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب، والتي قال إنّها تفسر تصرفات ترمب المخالفة “لمصلحة أمريكا” كدعمه ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف وضد قطر.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريداتٍ على “تويتر”، مساء الإثنين، إنّه “بعد استلام ترمب للرئاسة تغير الموقف الأمريكي في عدة قضايا مرتبطة بالسعودية وعلى رأسها المنافسة بين ابن نايف وابن سلمان والموقف من قطر”.

بعد استلام ترمب للرئاسة تغير الموقف الأمريكي في عدة قضايا مرتبطة بالسعودية وعلى رأسها المنافسة بين ابن نايف وابن سلمان والموقف من قطر — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وأوضح أنه “فيما يخص المنافسة بين المحمدين كانت المؤسسات الأمريكية تقف بقوة مع ابن نايف وهو الموقف الذي التزم به أوباما بل وأكده في رسالة خاصة للملك”.

فيما يخص المنافسة بين المحمدين كانت المؤسسات الأمريكية تقف بقوة مع ابن نايف وهو الموقف الذي التزم به أوباما بل وأكده في رسالة خاصة للملك — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وبعد ان استلم ترمب بمدة وتحديدا بعد عودته من زيارة الرياض غير الموقف الأمريكي تجاه الموضوع وأجبر المؤسسات الأمريكية على دعم ابن سلمان.وفقَ “مجتهد”

وبعد ان استلم ترمب بمدة وتحديدا بعد عودته من زيارة الرياض غير الموقف الأمريكي تجاه الموضوع وأجبر المؤسسات الأمريكية على دعم ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

أما بخصوص الخليج، فقد دأبت الإدارات الأمريكية على منع المشاكل في مجلس التعاون لأن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا بانسجام المجلس.كما ذكر المغرد الشهير في تغريدةٍ أخرى

أما بخصوص الخليج فقد دأبت الإدارات الأمريكية على منع المشاكل في مجلس التعاون لأن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا بانسجام المجلس — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وقال “مجتهد”: “بقي هذا الأمر إلى أن عاد ترمب إلى أمريكا وانطلقت أزمة قطر فدعم دول الحصار بصوت مرتفع وبعدة تغريدات خلافا لموقف البنتاجون والخارجية”.

وبقي هذا الأمر إلى أن عاد ترمب إلى أمريكا وانطلقت أزمة قطر فدعم دول الحصار بصوت مرتفع وبعدة تغريدات خلافا لموقف البنتاجون والخارجية — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

والأعجب من هذين الموقفين -بحسب مجتهد- أن بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا.

والأعجب من هذين الموقفين أن بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وأوردَ “مجتهد” قصةً تفسر السيطرة العجيبة من قبل محمد بن سلمان على ترامب والتحكم به لتحقيق مراده حتى لو تعارض مع مصلحة أمريكا.

وقال موضحاً ذلك: “حين كان ترامب في الرياض في النصف الثاني من شهر مايو ٢٠١٧ وصل ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة”.

حين كان ترامب في الرياض في النصف الثاني من شهر مايو ٢٠١٧ وصل ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وأكّد أنّه لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا.

لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى.كما يقول “مجتهد”

وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى — مجتهد (@mujtahidd) November 6, 2017

وأشار إلى أنّه تسرب بعد ذلك من الدائرة القريبة من محمد بن سلمان أن المليار كان من محمد بن سلمان شخصيا وأن اليخت تابع بشكل غير مباشر لمجموعة ترامب.