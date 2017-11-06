أفصح المغرد الشهير “” عن تفاصيل العلاقة الخاصة بين ولي عهد والرئيس الأمريكيّ دونالد ، والتي قال إنّها تفسر تصرفات المخالفة “لمصلحة أمريكا” كدعمه ضد ولي العهد السابق وضد .

 

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريداتٍ على “تويتر”، مساء الإثنين، إنّه “بعد استلام ترمب للرئاسة تغير الموقف الأمريكي في عدة قضايا مرتبطة بالسعودية وعلى رأسها المنافسة بين ابن نايف وابن سلمان والموقف من قطر”.

وأوضح أنه “فيما يخص المنافسة بين المحمدين كانت المؤسسات الأمريكية تقف بقوة مع ابن نايف وهو الموقف الذي التزم به أوباما بل وأكده في رسالة خاصة للملك”.

وبعد ان استلم ترمب بمدة وتحديدا بعد عودته من زيارة غير الموقف الأمريكي تجاه الموضوع وأجبر المؤسسات الأمريكية على دعم ابن سلمان.وفقَ “مجتهد”

أما بخصوص الخليج، فقد دأبت الإدارات الأمريكية على منع المشاكل في مجلس التعاون لأن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا بانسجام المجلس.كما ذكر المغرد الشهير في تغريدةٍ أخرى

وقال “مجتهد”: “بقي هذا الأمر إلى أن عاد ترمب إلى أمريكا وانطلقت أزمة قطر فدعم بصوت مرتفع وبعدة تغريدات خلافا لموقف البنتاجون والخارجية”.

والأعجب من هذين الموقفين -بحسب مجتهد- أن بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة بريطانيا.

وأوردَ “مجتهد” قصةً تفسر السيطرة العجيبة من قبل محمد بن سلمان على والتحكم به لتحقيق مراده حتى لو تعارض مع مصلحة أمريكا.

 

وقال موضحاً ذلك: “حين كان ترامب في الرياض في النصف الثاني من شهر مايو ٢٠١٧ وصل ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة”.

وأكّد أنّه لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا.

وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى.كما يقول “مجتهد”

وأشار إلى أنّه تسرب بعد ذلك من الدائرة القريبة من محمد بن سلمان أن المليار كان من محمد بن سلمان شخصيا وأن اليخت تابع بشكل غير مباشر لمجموعة ترامب.