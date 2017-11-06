استنكر الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، تناقض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما يزعمه من محاربة الفساد في نفس الوقت الذي يحاصر فيه أشقاءه في قطر.

ودون “العمادي” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) شارك بها في هاشتاغ #الملك_يحارب_الفساد ما نصه:” من يحارب الفساد عليه أن يتق الله في جاره أولاً لا أن يحاصرهم ويمنعهم من زيارة الاماكن المقدسة ويقطع صلة الارحام ويطرد المرضى والطلبة ”

#الملك_يحارب_الفساد .. من يحارب الفساد عليه ان يتق الله في جاره اولاً لا ان يحاصرهم ويمنعهم من زيارة الاماكن المقدسة ويقطع صلة الارحام ويطرد المرضى والطلبة ! — فهد العمادي (@fahedalemadi) November 5, 2017

وتابع “ازمة حصار قطر .. عرّت السعودية وكشفت الامارات”، موضحا أن أي قرار أو أمر يصدر في السعودية يلقى ترحيب واسع من الإمارات والعكس حتى وإن كان القرار بحسب وصفه “خربوطي”.

ازمة حصار قطر ..

عرّت السعودية

وكشفت الامارات — فهد العمادي (@fahedalemadi) November 5, 2017

اي قرار او امر يصدر في السعودية يلقى ترحيب واسع من الامارات والعكس حتى وان كان القرار " خربوطي" .. — فهد العمادي (@fahedalemadi) November 5, 2017

وأصدر الملك سلمان مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً نص على إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، ومنحها صلاحيات استثنائية في عملها.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة بدأت الأنباء تتوالى عن حملة الاعتقالات التي أمرت بها اللجنة سريعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لم يعرف تاريخ المملكة شبيهاً لها.

وقامت اللجنة على الفور باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

ومن أبرز المعتقلين الأمير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني، ووسط رجال الأعمال الملياردير الوليد بن طلال، ووليد بن إبراهيم الوليد الذي يملك شركة “إم بي سي”، وناصر بن عقيل الطيار. ورجل الأعمال المعروف صالح كامل وأبنائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ووزير المالية الأسبق إبراهيم العساف.