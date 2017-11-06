تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يبكي على الهواء مباشرة خلال كلمة الناشطة العراقية “الأزيدية” لمياء حجي بشار، التي تعرضت لانتهاكات وحشية من تنظيم “داعش”، حيث سقطت أسيرة وبيعت في سوق النخاسة في سوريا.

وقالت “لمياء” خلال كلمتها في “منتدى شباب العالم”، الذي يُقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء: “الله أنقذ حياتي من تنظيم داعش الإرهابي كي أكون صوتاً لكل امرأة ضحية في العالم”.

وأضافت: “حرصت على حضور المؤتمرات الدولية كي لا تكون المرأة ضحية للحروب”.

وأثارت دموع الرئيس المصري ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، سخرت غالبيتها مما يفعله بمعارضيه.

السيسي يبكي في منتدى الشباب العالمي.!

لما إنت حساس أوى كدة تجاة مشاكل الشباب ، طيب متخرج الشباب اللى فى السجون .! pic.twitter.com/85xpQlVFZQ — مُسمار (@MmMandoonly48) November 5, 2017

ترى هل يذكر #السيسي وهو يبكي لحديث إيزيدية أنه هتك أعراض المصريات بكشوف العذرية الذي قام به شخصيا؟ أم تعرية ست البنات التي عراها؟ pic.twitter.com/2nH1Q3xFPc — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 5, 2017

السيسي يبكي على محنة فتاة من العراق.. كأن قواته لم تسحل مثلها.. كأنه لم يسجن مثلها.. كأنه لم ييتم مثلها.. كأنه لم يشرد اسرة مثلها

سليم عزوز — tarek mohamed (@headrokin) November 6, 2017