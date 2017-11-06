تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس المصري وهو يبكي على الهواء مباشرة خلال كلمة الناشطة العراقية “، التي تعرضت لانتهاكات من تنظيم “”، حيث سقطت أسيرة وبيعت في سوق النخاسة في سوريا.

 

وقالت “لمياء” خلال كلمتها في “منتدى شباب العالم”، الذي يُقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء: “الله أنقذ حياتي من تنظيم داعش الإرهابي كي أكون صوتاً لكل امرأة ضحية في العالم”.

 

وأضافت: “حرصت على حضور المؤتمرات الدولية كي لا تكون المرأة ضحية للحروب”.

 

وأثارت دموع الرئيس المصري ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، سخرت غالبيتها مما يفعله بمعارضيه.

 