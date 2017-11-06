ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، داخل منزل الأمير ، حيث قدم واجب العزاء في نجله نائب أمير منطقة عسير الأمير .

 

وتداول ناشطون بتويتر صورة جمعت “ابن سلمان” بالأمير مقرن داخل منزل الأخير، حيث توافد عليه أفراد الأسرة الحاكمة وعدد من المسؤولين بالدولة لتقديم واجب العزاء.

 

وزار أيضا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أخاه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض، لتعزيته بوفاة نجله الأمير منصور.

“يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.. هكذا جاء تعليق النشطاء على الصورة التي تم تداولها للأمير محمد بن سلمان في .

 

وأبدى النشطاء عدم اقتناعهم بسيناريو سقوط الطائرة في حادث.

 

 

 

وكان الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح يوم أمس الأحد.

 

وأثار خبر مقتل نائب الأمير منصور ومسؤولين سعوديين آخرين موجة من الشك في ظل الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء تقول مصادر أنهم من أبرز المعارضين لوصوله للحكم.

 

السقوط المفاجئ والغامض لطائرة بن مقرن ترك العديد من التساؤلات حول كيفية سقوط الطائرة لاسيما ان وزارة الداخلية لم تشر في بيانها الرسمي الى السبب الذي أدى لسقوط الطائرة المروحية التي تقل ابن مقرن وعدد من المسؤولين، مكتفية بالقول إن ابن مقرن قام بجولة يوم الأحد على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة.

 

 

 

وهذه الحادثة أعادت إلى الأذهان الصراع الذي شهدته أسرة الشيخ زايد آل نهيان و اغتيال الشيخين ناصر و أحمد بن زايد فى المغرب والخليج.

 