ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، داخل منزل الأمير مقرن بن عبد العزيز، حيث قدم واجب العزاء في وفاة نجله نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.

وتداول ناشطون بتويتر صورة جمعت “ابن سلمان” بالأمير مقرن داخل منزل الأخير، حيث توافد عليه أفراد الأسرة الحاكمة وعدد من المسؤولين بالدولة لتقديم واجب العزاء.

وزار أيضا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أخاه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض، لتعزيته بوفاة نجله الأمير منصور.

“يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.. هكذا جاء تعليق النشطاء على الصورة التي تم تداولها للأمير محمد بن سلمان في عزاء الأمير منصور بن مقرن.

وأبدى النشطاء عدم اقتناعهم بسيناريو سقوط الطائرة في حادث.

#اغتيال_الأمراء الدب الداشر اصدر حكم قتل الامير منصور بن مقرن ليكون عبرة للآخرين #وفاه_منصور_بن_مقرن_ومرافقيه pic.twitter.com/6mVReUxWBH — مجدى بن عبدالها (@Stadelmeier4St) November 6, 2017

محمد بن سلمان وفى اقل من15ساعة قتل اميرين من ابناء عمومته واحد جوا والثانى تحت التعذيب الامير منصور بن مقرن.وعبد العزيزبن فهد — حسن عبد الرحمن (@hasanabdo84) November 6, 2017

وكان الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح يوم أمس الأحد.

وأثار خبر مقتل نائب الأمير منصور ومسؤولين سعوديين آخرين موجة من الشك في ظل الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء تقول مصادر أنهم من أبرز المعارضين لوصوله للحكم.

الأمير منصور بن مقرن

هل توفي ..؟

أم قتل ..؟!!!! — Kame Tal (@KameliaTaleb) November 6, 2017

السقوط المفاجئ والغامض لطائرة بن مقرن ترك العديد من التساؤلات حول كيفية سقوط الطائرة لاسيما ان وزارة الداخلية السعودية لم تشر في بيانها الرسمي الى السبب الذي أدى لسقوط الطائرة المروحية التي تقل ابن مقرن وعدد من المسؤولين، مكتفية بالقول إن ابن مقرن قام بجولة يوم الأحد على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة.

#وفاه_منصور_بن_مقرن_ومرافقيهَ الأمير قتل والطائرة أسقطت ولم تسقط 🐸 — omar kasaar (@omarassi123456) November 6, 2017

ألأمير منصور بن مقرن قتل يوم أمس مع مسؤلين سعوديين في مطار الرياض والمسؤلين هم من بض من تم أعفائهم يوم امس من مناصبهم والنضام هذاأكيد100%100 — Taha Taha طه حسين (@TahaTah17580252) November 5, 2017

وهذه الحادثة أعادت إلى الأذهان الصراع الذي شهدته أسرة الشيخ زايد آل نهيان و اغتيال الشيخين ناصر و أحمد بن زايد فى المغرب والخليج.