تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة مسربة للفنانة المصرية “شادية” من داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري بعد إصابتها بجلطة دماغية، وذلك في أول ظهور لها بعد سنوات طويلة من غيابها واعتزالها الأضواء.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت “شادية” وهي موصولة بعدد من الأجهزة الطبية وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها وتم نقلها إلى مستشفى العاصمة ومن بعدها إلى مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بأمر من رئاسة الجمهورية.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الجلاء العسكري استقرار الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لخروجها من المستشفى إلا بعد إجرائها أشعة رنين مغناطيسي، والاطمئنان على صحتها بشكل كامل.