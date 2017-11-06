أكد الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، أنه عاش أيام طويلة من الرعب والتهديد أثناء وجوده في السعودية قبل أن يتقدم بطلب لجوء سياسي إلى ألمانيا.

وقال “آل سعود” في لقاء مع برنامج “ضيف وحكاية” المذاع على قناة “دويتشه فيله”، أن السلطات السعودية حاولت كثيرا ابتزازه من خلال اخته الصغرى الأميرة “ابتسام” المتواجدة في السعودية وتخضع لإقامة جبرية، مشيرا إلى أنه عادة ما يتم تهديده بقتلها في حال لم يتراجع عما يقوم به.

ولفت “آل سعود” إلى أن السلطات حاولت الضغط على والده إلا انه لم يلفت لهم أي انتباه، مؤكدا عدم خوفه من المصير الذي ينتظره قائلا: ” ألحين لا أخاف إلا من رب العالمين وأقولها علنا”، مضيفا : ” آخرة الإنسان إيش؟”، ليجيب بالقول” هيموت.. أموت وانا على رأيي أحسن ما أروح السعودية وأتذلل لهم أو أقول لهم آسف”.

وأصر “آل سعود” على رفضه طلب السماح قائلا: “لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في يساري والله ما أعتذر أو اكتب بيان اعتذار”، مشيرا إلى ورود أكثر من 50 طلب من السفارة السعودية في ألمانيا تدعوه لكتابة اعتذار للملك إلا انه رفض.

ورفض “آل سعود” إطلاق لقب الامير عليه، مؤكدا بانه مواطن سعودي ويتشرف بذلك قائلا: “أنا تركت لهم الأمارة ولا أعتز ان اكون في ظل هذا الحكم”.

ورجع “آل سعود” في حديثه إلى أسباب الخلاف بين والده وبين العائلة الحاكمة، مؤكدا أن السبب الأساسي هو طلب والده عندما كان في الجيش بمنح بعض الحريات للسعوديينو، وهو الامر الذي قوبل بالرفض مما أدى لتعرضه لمضايقات اجبرته على تقديم استقالته والسفر للخارج.

وبين “آل سعود” كيف تم منع والده من السفر فجأة خلال توجهه لقضاء أجازة مع زوجته وأبنائه إلى لندن، موضحا انه بعد عودتهم للبيت تم اعتقاله لتطاوله على الملك خالد الذي كان يحكم حينها وزج به في السجن لمدة 6 أشهر.