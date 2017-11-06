تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لرئيس الوزراء اللبناني “المستقيل” سعد الحريري، قالوا إنها التقطت له قبل وبعد إلقاء خطاب الاستقالة الذي أعلنه من السعودية.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “الحريري” داخل السيارة التي أقلته لإلقاء خطاب الاستقالة وهو يبكي، مشيرين إلى أنه ارتدى البزة “البدلة” التي ارتداها أثناء إلقاء الخطاب.

صور لسعد #الحريري يبكي في السيارة اللتي أقلته قبل أو بعد تقديم إستقالته يرتدي البزة نفسها عند قرائته بيان الإستقالة👇 كما وصلتني pic.twitter.com/kzFar1CYsQ — R! Hiram (@le_phenicien) November 6, 2017

وجاءت هذه الصور وسط أنباء شبه مؤكدة بأن السعودية أجبرت “الحريري” على إلقاء الخطاب، في حين أشار البعض بأن السلطات السعودية وضعته قيد الإقامة الجبرية.

وفي هذا السياق، عبر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عن قلقه من استقالة “الحريري” المفاجئة.

وقال في خطاب متلفز أذيع ليل الأحد إن الاستقالة كانت قرارا “سعوديا”، أجبرته المملكة عليه.

وأضاف أن ساسة لبنان ينتظرون عودة “الحريري” الخميس إذا أُذن له بالعودة، على حد تعبيره.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد أعلن السبت استقالته من منصبه حيث هاجم إيران و”حزب الله” بشكل أساسي.

وفي خطاب بثته قناة “العربية” قال “الحريري”، المتواجد في السعودية، “أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية”، واصفا ما يعيشه لبنان حاليا بما كان سائدا ما قبل اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وتحدث عن أجواء “في الخفاء لاستهداف حياتي”.

وأتى خطاب الحريري بشكل مفاجئ وسط حالة من التوتر الشديد بين السعودية وإيران وبعد عام على توليه منصبه.

وكان الحريري، الذي ذهب إلى السعودية الجمعة في زيارة ثانية خلال أيام، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشكلت استقالة الحريري مفاجأة للأطراف اللبنانية، إن كان من حلفائه أو خصومه السياسيين.

وسارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى إصدار بيان، قالت فيه إن الحريري اتصل هاتفيا بعون لإعلامه بالاستقالة. وأضافت الرئاسة أن “الرئيس عون ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وكتب النائب وليد جنبلاط، المقرب من الحريري، في تغريدة على تويتر “بصراحة فإن لبنان أكثر من صغير وضعيف كي يتحمل الأعباء الاقتصادية والسياسية لهذه الاستقالة”.

وفي إشارة واضحة إلى العلاقة بين استقالة الحريري والتوتر السعودي الإيراني، كتب جنبلاط “كنت وسأبقى من دعاة الحوار بين السعودية وإيران”.

وفي أول تعليق من التيار الوطني الحر، الذي كان يرأسه عون ويعد من أبرز حلفاء حزب الله، قال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة “إن استقالة الحريري ملتبسة ومرتبكة ومشبوهة في أربعة: التوقيت والمكان والوسيلة والمضمون”.