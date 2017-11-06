في إشارة لعلمه المسبق ووجود يد له فيما يحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وذلك في اول تعليق له على حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الأخير وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه”.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “بعض أولئك الذين يعاملونهم بصرامة كانوا ‘حلبوا” بلدهم لسنوات”.

….Some of those they are harshly treating have been “milking” their country for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017

يشار إلى أن حملة توقيفات مفاجئة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، السبت، طالت 18 أميرا و 4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال المال والأعمال بتهم فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة.

وعلى الرغم من هدف الحملة المعلن، فإن توقيت الحملة وكونها شملت إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصبه كوزير للحرس الوطني، جعل فريق من المتابعين للشأن السعودي يستبعد أن يكون سبب الحملة محاربة الفساد فقط.

ويرى البعض أن أهداف الحملة تتمثل بتعزيز سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على مفاصل الدولة، تمهيدا لما سماه “نقل سلس للسلطة، في خطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، عبر اعتقال أو أقصاء المعارضين لسياساته، ومنهم الأمير متعب.