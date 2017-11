في إشارة لعلمه المسبق ووجود يد له فيما يحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وذلك في اول تعليق له على حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الأخير وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه”.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017