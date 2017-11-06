أعادَ عامل بناء تركي يعمل في إصلاح منزل فنانة البوب التركية الشهيرة “دامات أكالين”، مبلغ مليون ليرة تركية نسيته الفنانة في منزلها القديم قبل انتقالها لمنزلها الجديد في مدينة إسطنبول.

وفي التفاصيل، تفاجأ العامل أثناءَ تفقده كيساً للقمامة وضعه زملاؤه في إحدى غرف المنزل استعداداً لنقله لحاوية قريبة، بوجود مبلغ مالي كبير بداخله قبل لحظات من رميه في القمامة.بحسب صحيفة “حرييت”

ولم ينتظر العامل طويلاً، أخبر مسؤول العمال الذي اتصل بدوره بالفنانة على الفور وأخبرها بما حدث، لتقوم الأخيرة المتواجدة خارج تركيا بإرسال محاميها لاستلام المبلغ.

وفي تعليقه على الحادثة قال العامل الذي قام بتسليم المبلغ أنه قام بواجبه الإنساني لا أكثر، مضيفاً أنه كان ينتظر أن تقوم الفنانة بلفتة طيبة لكنها لم تفعل على حد تعبيره.

Sabah kuşları🌸🌸🌸 A post shared by DEMET AKALIN (@demetakalin) on Nov 5, 2017 at 1:07am PST

ولم تعلق الفنانة التركية التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، على الحادثة واكتفت بنشر صورها الشخصية وأخبار حفلاتها كالمعتاد.

وكانت أكالين قد انتقلت للعيش في قصر ضخم اشترته في مدينة إسطنبول منتصف العام الحالي مقابل 18 مليون ليرة تركية.