رصدت المملكة العربية السعودية، مكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوبًا في اليمن تجاوزت في مجملها مبلغ الـ430 مليون دولار، أبرزهم عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي.

ووفقا للقائمة بأن مكافأة الإبلاغ عن عبدالملك الحوثي تبلغ 30 مليون دولار، فيما تراوحت مكافآت الإبلاغ عن الشخصيات الأخرى بين 20 مليون دولار و5 ملايين دولار.

وقالت السعودية، في بيان، إنها “تهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها”.

وقال البيان إن ذلك يأتي استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه السعودية في تحقيق أهدافها المعلنة باستعادة الشرعية في اليمن من خلال عملية “عاصفة الحزم” الذي أطلقتها منذ حوالي عامين، حيث أسهمت العملية في زيادة نفوذ مليشيا الحوثي والمليشيات المدعومة إماراتيا باليمن.

ونشرت وزارة الداخلية صورا للمطلوبين، إلا ان المفاجأة جاءت بتكرار إحدى الصور لشخصية واحدة وباسمين مختلفين.

فقد حملت الصورة رقم “7” اسم محمد ناصر العاطفي ورصدت السعودية مبلغ 20 مليون دولار مكافأة الإبلاغ عنه، في حين تكررت الصورة نفسها وحملت رقم “34” وحملت اسم صالح محمر الشاعر في حين رصدت مكافأة الإبلاغ عنه 5 ملايين دولار فقط.