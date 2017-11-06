تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

كشف الصحفي الاسرائيلي سيمون آران، مراسل سياسي هيئة البث الإسرائيلية، عن منح إيران اللجوء السياسي للأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

وقال الصحفي الاسرائيلي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, مصدر طلع.. الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز حفيد الملك فهد وصل إلى إيران حيث تلقى حق اللجوء السياسي “.

أولي!

مصدر مطلع:

ألأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

حفيد الملك فهد وصل إلى إيران

حيث تلقى حق اللجوء السياسي pic.twitter.com/KrZ1JU7Qb6 — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 6, 2017

وأضاف في تغريدة ثانية ” إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي إلى المملكة العربية السعودية, إذ تعتبره ورقة مساومة “.

أولي-

المصدر المطلع:

إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى المملكة العربية السعودية,

إذ تعتبره ورقة مساومة.. pic.twitter.com/pNDYuhm4zS — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 6, 2017

يذكر أن والدة الأمير تركي بن محمد بن فهد، الحاصل على شهادة القانون والأنظمة، هي جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد السابق محمد بن نايف.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية اعتقال عدد من الأمراء بتهم متعلقة بالفساد.