كشف الصحفي الاسرائيلي سيمون آران، مراسل سياسي هيئة البث الإسرائيلية، عن منح للأمير السعودي

 

وقال الصحفي الاسرائيلي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, مصدر طلع.. الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز حفيد الملك فهد وصل إلى إيران حيث تلقى حق اللجوء السياسي “.

 

وأضاف في تغريدة ثانية ” إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي إلى المملكة العربية , إذ تعتبره ورقة مساومة “.

 

يذكر أن والدة الأمير تركي بن محمد بن فهد، الحاصل على شهادة القانون والأنظمة، هي جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد السابق .

 

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية اعتقال عدد من الأمراء بتهم متعلقة بالفساد.

 