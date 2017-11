كشفت مصادر سعودية مطلعة بأن الأمراء الثلاثة الكبار متعب بن عبد الله، والوليد بن طلال، وتركي بن ناصر الذين اعتقلهم ولي العهد محمد بن سلمان، مساء السبت موجودون حاليا في قصر الملك سلمان في الرياض، وليس في فندق “ريتز كارلتون”، الذي تحول إلى سجن للعديد من الأمراء والوزراء الذين وجهت لهم تهم الفساد.

ووفقا للمصدر، فقد رفض أشقاء الملك “سلمان” التدخل في قضية الأمراء المعتقلين، مطالبين إياه بمحاكمات علنية وفتح ملفات ثروات جميع الأمراء دون استثناء، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

وكانت صحف عالمية قد كشفت أن السلطات السعودية أخلت فندق ريتز كارلتون فيالرياض لاستخدامه مقرا لاحتجاز الأمراء ورجال الاعمال التي صدرت بحقهم قرارات الإيقاف.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الفندق أخلي من جميع نزلائه يوم السبت، مضيفة أن المحاولات المتكررة للاتصال بالفندق باءت بالفشل، بينما نسبت إلى اثنين من المسؤولين السعوديين -لم تذكر أسماءهما- القول إن فنادق الخمس نجوم في الرياض تستضيف حاليا عددا من المشتبه بهم في إطار التحقيق حول الفساد.

وطلب الفندق مساء السبت من النزلاء بضرورة المغادرة في أقرب فرصة.

وجاء في الرسالة التي وجهها الفندق للنزلاء: “نظرا لظروف حارجة عن إرادتنا نود احاطتكم بأنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، وعليه يؤسفنا إبلاغكم بأن آخر وقت لتسجيل المغادرة الليلة الساعة 11 مساء، وللأسف لن نتمكن من منح أي طلبات تمديد بسبب الإجراءات الامنية المشددة من الجهات العليا”.

UPDATE: Guests at Ritz-Carlton Hotel in Riyadh were told to leave ASAP. Seems like royal family members arrested are detained at the hotel pic.twitter.com/I782izOKhn

— News_Executive (@News_Executive) November 4, 2017