علق جمال خاشقجي الكاتب الصحفي السعودي والصديق المقرب للأمير الوليد بن طلال الذي شملته قرارات الإيقاف التي أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحا بأن هذا الامر يعني “تغيير قواعد اللعب” في المملكة.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محاربة الفساد والهدر المالي ، لا يقل أهمية عن اكتشاف حقل نفطي اخر بحجم الاغوار ويؤخر فرض ضرائب ع الشعب عقدا اخر”.

محاربة الفساد والهدر المالي ، لا يقل أهمية عن اكتشاف حقل نفطي اخر بحجم الاغوار ويؤخر فرض ضرائب ع الشعب عقدا اخر. #الملك_يحارب_الفساد — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 4, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” بعض اخبار اليوم وبعض ما يشاع ، لو تأكد فأنه يدخل في تصنيف “ تغيير قواعد اللعب ” Game Changer”.

بعض اخبار اليوم وبعض ما يشاع ، لو تأكد فأنه يدخل في تصنيف “ تغيير قواعد اللعب " Game Changer — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 4, 2017

وتابع قائلا: ” الفاسدون كثر ، قليل من سينام مطمئنا هذه الليلة “.

الفاسدون كثر ، قليل من سينام مطمئنا هذه الليلة . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 4, 2017

وأردف “خاشقجي” متسائلا: ” هل يمكن ان نسميها ثورة بيضاء ؟”.

هل يمكن ان نسميها " ثورة بيضاء " ؟ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 4, 2017

وزاد على الامر قائلا: ” المحاسبة الانتقائية ، عدالة ناقصة . ولكن ايمانا بمذهب الواقعية السياسية والتدرج ، فما حصل البارحة عظيم جدا”.

المحاسبة الانتقائية ، عدالة ناقصة . ولكن ايمانا بمذهب الواقعية السياسية والتدرج ، فما حصل البارحة عظيم جدا 👍👍 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 4, 2017

وأكد على أن ” حملة إيقاف الأمراء والوزراء ” الفاسدين ” مستمرة” .

حملة إيقاف الأمراء والوزراء " الفاسدين " مستمرة . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 5, 2017

واختتم “خاشقجي” تدويناته قائلا: ” التشفي من معتقل عيب ، أكان شيخا فاضلا او كاتبا حرا ، او اميرا ( كان ) متنفذا، او وزيرا سابقا “.

التشفي من معتقل عيب ، أكان شيخا فاضلا او كاتبا حرا ، او اميرا ( كان ) متنفذا، او وزيرا سابقا . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 5, 2017

وشهدت المملكة العربية السعودية ليلة السبت ما يشبه “الزلزال” السياسي، بعد إصدار عدة قرارات ملكية أطاحت “برؤوس” كبيرة من مناصبها، إضافة إلى توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين، على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال.