أكد حساب “فضائح عربية” المعني بنشر تسريبات من داخل أروقة الحكم بالمنطقة، أن الإمارات زودت السلطات السعودية اليوم، بكشف شمل جميع أرصدة رجل الأعمال السعودي المعتقل على إثر القرارات الأخيرة الوليد بن طلال.

ودون حساب “فضائح عربية” في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”الحكومة الإماراتية زودت السلطات السعودية عصر اليوم بكشف بأرصدة “الوليد بن طلال” وشخصيات أخرى”.

فضائح اقتصادية و سياسية: الحكومة الإماراتية زودت السلطات السعودية عصر اليوم بكشف بأرصدة"الوليد بن طلال" و شخصيات أخري.#الملك_يحارب_الفساد pic.twitter.com/qVWra1pKM4 — فضائح عربية (@wkaraby) November 5, 2017

وتابع في تغريدة أخرى: “حجم الأموال التي ستعاد لخزينة السعودية من المتهمين بالفساد يقدر ب ٢ تريليون ريال سعودي”

فضائح عربية : حجم الأموال التي ستعاد لخزينة السعودية من المتهمين بالفساد يقدر ب ٢ تريليون ريال سعودي#الملك_يحارب_الفساد — فضائح عربية (@wkaraby) November 5, 2017

وأوضح حساب “فضائح عربية” بتويتر أنه بالإضافة إلى حملة الاعتقالات تم مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر شخصية ومكتبية لكافة المعتقلين.

فضائح عربية : بالإضافة إلى حملة الاعتقالات تم مصادرة وثائق و أجهزة كمبيوتر شخصية و مكتبية لكافة المعتقلين .#الملك_يحاسب_الفساد — فضائح عربية (@wkaraby) November 5, 2017

وفاجأ قرار اعتقال الأمير السعودي الشهير والذي يصنف ضمن أغنياء العالم الوليد بن طلال أمس، السبت، الكثيرين في الداخل السعودي وحول العالم نظرا لما يتمتع به “الوليد” من شهرة عالمية واسعة.

ومع انطلاق حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، كان مفاجئا أن يكون اسم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من بين الأسماء، وهو ما طرح عدد من التساؤلات حول سبب الاعتقال ودوافعه الحقيقية، باعتبار أن “ابن طلال” كان من أكثر المؤيدين لولي العهد، حيث بايعه وأثنى على جميع قراراته السابقة.

ويبدو أن محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات يسعى لتقوية “ابن سلمان” ودعمه، لاستخدامه فيما بعد لتنفيذ مخططاته.

ويثبت ذلك ما كشفه المغرد الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “مجتهد الإمارات” أمس، عن فرحة عارمة داخل أروقة قصر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إزاحة متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني السعودي من منصبه.

وقال مجتهد الامارات في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي ” محمد بن زايد فى مجالسه الخاصة يفتخر أنه وراء إزاحة محمد بن نايف واليوم احتفالات داخل قصره بازاحة متعب والقضاء على نفوذه داخل المؤسسة الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن لجنة مكافحة الفساد أمرت بإيقاف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين.

وجاءت الإجراءات السعودية الجديدة عقب قرار الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت لجنة الفساد في السعودية قد تسعى إلى مصادرة أي من اصول “ابن طلال”.