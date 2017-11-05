اعتبرت المعارضة السعودية الشهيرة الدكتورة مضاوي الرشيد بأن حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد محمد بن سلمان بحق الأمراء جاء بسبب خوفه ورعبه من انقلاب مسلح، مشيرة إلى ان اعتقال بعض الوزراء ورجال الأعمال جاء للتغطية والتمويه.

وقالت “الرشيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشيرة لاقالة متعب بن عبد الله وإيقافه:” م ب س يريد جمع الميليشات السعودية تحت سيطرته خوفا ورعبا من انقلاب مسلح عليه …وحيدا في السلطة”.

م ب س يريد حميع الميليشات السعودية تحت سيطرته خوفا ورعبا من انقلاب مسلح عليه …وحيدا في السلطة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 4, 2017

وأكدت في تغريدة أخرى على أن ” السعودية تبدو اليوم كالاتحاد السوفيتي لحظة وفاة ستالين مؤامرات وتصفيات داخل الحلقة المغلقة”.

السعودية تبدو اليوم كالاتحاد السوفيتي لحظة وفاة ستالين مؤامرات وتصفيات داخل الحلقة المغلقة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 4, 2017

وأضافت “الرشيد” أنه ” لم يبق لا م ب س الا ان يجمع أهله في حفلة ويصفيهم كالمماليك”.

لم يبقى لا م ب س الا ان يجمع أهله في حفلة ويصفيهم كالمماليك — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 4, 2017

واعتبرت أن ” اسهل طريقة للتخلص من الامراء المنافسين سجنهم في قضايا فساد وكان السجان قمة النزاهة”.

اسهل طريقة للتخلص من الامراء المنافسين سجنهم في قضايا فساد وكان السجان قمة النزاهة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 4, 2017

واختتمت تدويناتها بالقول: ” سيحاولون اقناعكم ان ما يجري حملة ضد الفساد لكن في الواقع هي تصفية لامراء قد ينافسون م ب س وايقاف بعض الوزراء تغطية وتمويه”.

سيحاولون اقناعكم ان ما يجري حملة ضد الفساد لكن في الواقع هي تصفية لامراء قد ينافسون م ب س وايقاف بعض الوزراء تغطية وتمويه — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 4, 2017

يشار إلى أنه لم تمض ساعات على الأمر الملكي القاضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي وبتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى تناقلت مواقع سعودية أنباء اعتقال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعروفين، من بينهم الامير الوليد بن طلال، بتهم مختلفة في اكبر حملة اعتقالات في تاريخ المملكة.

يشار إلى انه باعتقال متعب بن عبد الله، عمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ازالة آخر العقبات أمامه لتولي العرش السعودي بإزالة أمير قوي يتولى قيادة الحرس الوطني القادر على الإنقلاب عليه. لكن لا يعرف ان كان هذا القرار سيمر مرور الكرام وخصوصا أن قيادات الحرس الوطني من الضباط تضم أمراء من آل سعود مهمشين وولاءهم الفعلي للأمير متعب بن عبدالله الذي تم عزله.