كشف المغرد الشهير “مجتهد” تفاصيل جديدة عن حملة الإعتقالات التي طالت عدداً من الأمراء والوزراء في السعودية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية في أعقاب هذه الحملة تتمثل في إقالة عدد من أمراء المناطق منهم امير تبوك ومكة والشرقية والرياض وتعيين خواص ولي العهد محمد بن سلمان.

وإذا مرت الحملة بدون مشاكل فالخطوة التالية إقالة عدد من أمراء المناطق منهم امير تبوك ومكة والشرقية والرياض وتعيين خواص ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال “مجتهد” إن وصف الحملة بأنها “ضد الفساد” ليس لها من الحقيقة نصيب وأن ابن سلمان يريد تحقيق هدفين من هذه الحملة، أولهما “الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية”.

الهدف الأول: الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

أما الهدف الثاني -بحسب مجتهد- فهو “استخدام محاربة الفساد مبررا لإرهابهم وغيرهم ممن قد قد يتمردوا عليه ولو بالكلام ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك”.

الهدف الثاني: استخدام محاربة الفساد مبررا لإرهابهم وغيرهم ممن قد قد يتمردوا عليه ولو بالكلام ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وفصّل مجتهد عن الهدف الأول بقوله: كان يفكر فيه محمد بن سلمان منذ تولى والده الحكم وكان يردد في مجالسه الخاصة أنه سيكون أغنى رجل في التاريخ وسوف يصبح أول “تريليونير”.

أما الهدف الأول فقد كان يفكر فيه منذ تولى والده الحكم وكان يردد في مجالسه الخاصة أنه سيكون أغنى رجل في التاريخ وسوف يصبح أول “تريليونير” — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابع: “وكان يقول إن بل جيتس وعمه مشعل وع بن فهد وخ بن سلطان وم بن فهد سوف يصبحون أقزاما وفقراء أمام قدراته المالية التي ستفجّر مقياس غينيس”.

وكان يقول إن بل جيتس وعمه مشعل وع بن فهد وخ بن سلطان وم بن فهد سوف يصبحون أقزاما وفقراء أمام قدراته المالية التي ستفجّر مقياس غينيس — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف المغرد الشهير: “وكان يظن أنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال الاستحواذ على كل العقود الحكومية وصفقات السلاح والسرقة المباشرة من المال العام من خلال البنود الخاصة”.

وكان يظن أنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال الاستحواذ على كل العقود الحكومية وصفقات السلاح والسرقة المباشرة من المال العام من خلال البنود الخاصة — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وزاد قائلاً: “وبعد نزول أسعار النفط زاد من الضرائب على الشعب للتعويض عن دخل النفط لكنه اكتشف أنه لن يحقق أمنيته حتى بعد سنين طويلة فكان يفكر بحل بديل”.

وبعد نزول أسعار النفط زاد من الضرائب على الشعب للتعويض عن دخل النفط لكنه اكتشف أنه لن يحقق أمنيته حتى بعد سنين طويلة فكان يفكر بحل بديل — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكمل مجتهد: “وحين تعاظم نفوذه بعد إقصاء ابن نايف سال لعابه على الأموال التي سرقها هواميرالأمراء وبدأ يعمل للاستيلاء عليها دون توقف عن سرقة المال العام”.

وحين تعاظم نفوذه بعد إقصاء ابن نايف سال لعابه على الأموال التي سرقها هواميرالأمراء وبدأ يعمل للاستيلاء عليها دون توقف عن سرقة المال العام — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ويقول: “وكانت التجربة الأولى اعتقال ع بن فهد وابتزازه في أملاكه ليقيس ردة فعل الأسرة ومدى تفاعل إخوانه مع اعتقاله ومن ثم يقرر الخطوة التالية”.

وكانت التجربة الأولى اعتقال ع بن فهد وابتزازه في أملاكه ليقيس ردة فعل الأسرة ومدى تفاعل إخوانه مع اعتقاله ومن ثم يقرر الخطوة التالية — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وحين لم تعترض الأسرة على اعتقال عبد العزيز بن فهد ولم يغضب أحد من إخوانه قرر المضي قدما في الحملة وهيأ لها بعدة خطوات تبين أن المقصود منها هو الأموال وهي ١) منع سفر الأمراء إلا بإذنه. ٢) وضع سقف للتحويل خارج المملكة لا يسمح بتجاوزه إلا بإذنه. ٣) إعداد تقرير عن ممتلكات الأمراء في الداخل والخارج. قال “مجتهد”

وحين لم تعترض الأسرة على اعتقال ع بن فهد ولم يغضب أحد من إخوانه قرر المضي قدما في الحملة وهيأ لها بعدة خطوات تبين أن المقصود منها هو الأموال — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

١) منع سفر الأمراء إلا بإذنه

٢) وضع سقف للتحويل خارج المملكة لا يسمح بتجاوزه إلا بإذنه

٣) إعداد تقرير عن ممتلكات الأمراء في الداخل والخارج — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ويوضح “مجتهد”: “وبعد أن بين التقرير التريليونات التي بحوزة الأمراء قرر شن الحملة بزعم محاربة الفساد وأن يتزامن مع إعفاء متعب حتى يقدّم متعب كأحد الفاسدين”.

وبعد أن بين التقرير التريليونات التي بحوزة الأمراء قرر شن الحملة بزعم محاربة الفساد وأن يتزامن مع إعفاء متعب حتى يقدّم متعب كأحد الفاسدين — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

أما الوزراء ورجال الأعمال الذين شملتهم الحملة فمحسوبون بشكل مباشر أو غير مباشر على أمراء ولديهم مليارات يطمع في الاستيلاء عليها كذلك.

وأما الوزراء ورجال الأعمال الذين شملتهم الحملة فمحسوبون بشكل مباشر أو غير مباشر على أمراء ولديهم مليارات يطمع في الاستيلاء عليها كذلك — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال “مجتهد”: خالد التويجري مثلا قام باختلاس ما يزيد عن ٣٠٠ مليار استولى عليها أيام رئاسته للديوان الملكي مستغلا ثقة الملك عبدالله المطلقة فيه.

خالد التويجري مثلا قام باختلاس ما يزيد عن ٣٠٠ مليار استولى عليها أيام رئاسته للديوان الملكي مستغلا ثقة الملك عبدالله المطلقة فيه — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأردف: “لم تكن الفكرة لتنفذ لولا ماذكرته في حديثي عن إقالة متعب وهي تغيير طاقم الداخلية بطاقم أمن الدولة وفريق ضخم من المصريين ومرتزقة البلاكووتر”.

ولم تكن الفكرة لتنفذ لولا ماذكرته في حديثي عن إقالة متعب وهي تغيير طاقم الداخلية بطاقم أمن الدولة وفريق ضخم من المصريين ومرتزقة البلاكووتر — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وبسبب هذا التغيير فإن الجهاز الأمني متماسك ودقيق في التنفيذ رغم ضخامة المهمة وخطورة المستهدفين ولم تسجل اعتراضات ولا حالات تمرد أو تردد.بحسب -مجتهد-

وبسبب هذا التغيير فإن الجهاز الأمني متماسك ودقيق في التنفيذ رغم ضخامة المهمة وخطورة المستهدفين ولم تسجل اعتراضات ولا حالات تمرد أو تردد — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ويؤكد مجتهد أن الحملة تجاوزت إيقاف المستهدفين إلى محاصرة شخصيات أخرى وإبقائهم تحت الإقامة الجبرية والتحري عن آخرين لم يتضح إن كانوا في الداخل أو الخارج.

والحملة تجاوزت إيقاف المستهدفين إلى محاصرة شخصيات أخرى وإبقائهم تحت الإقامة الجبرية والتحري عن آخرين لم يتضح إن كانوا في الداخل أو الخارج — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وذكر أن “ابن سلمان” تعمد تضخيم الحملة إعلاميا بطريقة مرعبة وذلك لتخويف من لم يستهدف بأن ينطوي على نفسه ولا يفكر بعمل شيء وإلا فسيأتيه الدور.

وابن سلمان تعمد تضخيم الحملة إعلاميا بطريقة مرعبة وذلك لتخويف من لم يستهدف بأن ينطوي على نفسه ولا يفكر بعمل شيء وإلا فسيأتيه الدور — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكدّ المغرد الشهير على أن” الحملة تسببت في زلزال في العائلة وابن سلمان استعد للتعامل مع الشخصيات المعروفة وهو قلق ممن لا يخطر بباله أن يصدر منهم شيء”.

معلومات مجتهد أن الحملة تسببت في زلزال في العائلة وابن سلمان استعد للتعامل مع الشخصيات المعروفة وهو قلق ممن لا يخطر بباله أن يصدر منهم شيء — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال إنه يتوقع ان يقوم “ابن سلمان” من جمع ٢ إلى ٣ تريليون ريال من هذه الحملة أن “يتصدق” منها على الميزانية بنصف تريليون وياخذ الباقي.

يتوقع ابن سلمان من جمع ٢ إلى ٣ تريليون ريال من هذه الحملة “يتصدق” منها على الميزانية بنصف تريليون وياخذ الباقي — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وختم “مجتهد” سلسلة تغريداته بالإشارة إلى أنّه سيكشف غدا معلومة خطيرة عن العلاقة الخاصة بين ابن سلمان وترمب تفسر تصرفات ترمب المخالفة “لمصلحة أمريكا “مثل دعمه ضد ابن نايف ودعمه ضد قطر.

غدا بإذن الله معلومة خطيرة عن العلاقة الخاصة بين ابن سلمان وترمب تفسر تصرفات ترمب المخالفة “لمصلحة أمريكا “مثل دعمه ضد ابن نايف ودعمه ضد قطر — مجتهد (@mujtahidd) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكدت وسائل إعلام سعودية صدور قرارات باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير اعتقال كل من:

– الأمير الوليد بن طلال – رئيس شركة المملكة القابضة

– الأمير متعب بن عبد الله – وزير الحرس الوطني

– الأمير تركي بن عبد الله – الأمير السابق لمنطقة الرياض

– خالد التويجري – الرئيس السابق للديوان الملكي

– عادل فقيه – وزير الاقتصاد والتخطيط

– إبراهيم العساف – وزير المالية السابق

– عبد الله السلطان – قائد القوات البحرية

– بكر بن لادن – رئيس مجموعة بن لادن

– محمد الطبيشي – الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي

– عمرو الدباغ – المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار

– وليد آل إبراهيم – مالك شبكة (أم. بي .سي) التلفزيونية

– خالد الملحم – المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية

– سعود الدويش – الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية

– الأمير تركي بن ناصر – الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة

– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود – النائب السابق لوزير الدفاع

– صالح كامل – رجل أعمال

– محمد العمودي – رجل أعمال

كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، بدلا منه.

وأُعفي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعيّن مكانه محمد التويجري، كم تمت إحالة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان إلى التقاعد، وترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.

وصدرت قرارات الاعتقال عن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء السبت عن تشكيلها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وقال مصدر في مطار الملك عبد العزيز في جدة لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن منعت طائرات خاصة في جدة من الإقلاع، وذلك منعا لمغادرة شخصيات الأراضي السعودية.