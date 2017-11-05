كشف لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “كريم بنزيما”، عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا”، عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل.

وقال بنزيما، بحسب موقع مجلة Gala إن اللقاء بريهانا ممتع، مشيراً إلى أنه سعيد بذلك.

وأضاف بنزيما أن “ريهانا” لا تشبه الصورة التي تظهر للناس. قائلاً: “لا يمكن أخذها على محمل الجد”، في إشارة إلى أنها تحب المزاح.

وكانت المواقع التي تعنى بأخبار المشاهير، أكدت عام 2015 وجود علاقة بين اللاعب والمغنية، لكن لم يسبق لأحد منهما أن صرح عنها، حيث ظهر الثنائي وهو يخرج في الساعات الأولى من الفجر من مطعمٍ إيطالي بنيويورك، كما شوهدا مرة أخرى في أحد مراقص لوس آنجلوس، ولكن يبدو أن اللاعب الفرنسي قرر التحدث عن صفات ريهانا الجميلة في حوار مع مجلة Les Inro­ckup­tibles في عددها لتشرين الثاني 2017.

وحالياً، تجمع ريهانا علاقة غرامية بالملياردير السعودي حسن جميل، وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً حميميّة، جمعتهما خلال قضاء عطلة في إحدى الجزر الإسبانية.