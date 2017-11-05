عاد الداعية السعودي المعروف عائض القرني الشهير بـ”شيخ البلاط”، لـ”التطبيل” للملك سلمان وولي عهده بقصيدة جديدة، بعد الأوامر الملكية التي صدرت أمس، وأطاحت بالأمير متعب بن عبدالله وعدد آخر من الأمراء والمسؤولين.

ونشر “القرني” في تغريدة جديدة رصدتها (وطن) على صفحته بتويتر، قصيدة بعنوان “تحية وطن” استكمل فيها شيخ البلاط مسلسل تمجيده وتأليهه لرموز النظام القمعي وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وعبر النشطاء عن استيائهم واشمئزازهم من أمثال هؤلاء الدعاة، الذي باعوا دينهم وأمانتهم بحفنة من الريالات أو خوفا من بطش النظام بهم.

ألا تعتقد يا شيخ بأن هذا ليس الوقت المناسب للتطبيل؟

خصوصا لداعية مثلك كان الكثير من المسلمين حول العالم يحسبه نموذجا للرجل المسلم الصادق!!! — الحسني (@Mexigann) November 5, 2017

ونصح نشطاء الداعي القرني بأنه بهذا الأمر يضيع دنياه وآخرته

أعوذ بالله منك… ماذا صنعت في حياتك فتختم عمرك بفتنة توبق دنياك وآخرتك ؟!

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك — عمرو شاهين (@amroushaheen) November 5, 2017

آخرون تحسروا على تاريخ الداعية السعودية الذي ذاع صيته وانتشرت أحاديثه حول العالم

شيء مؤسف ان تتحول من داعية الى مطبل لبلاط السلطان وقد بلغت من الكبر عتيا

احفظ شيئا من ماء وجهك ولا تختم بالسيئات اعمالك

امدح بما يرضي الله — طبـــيب (@6beeb_) November 5, 2017

أنا ماراح أرد عليك بالمثل بأقولك الله يهديك بس لان حرام أخسر فيك حسنات 🌷 — walid'almutayri🇸🇦 (@Walidss77) November 5, 2017

تحول الدعاة بين ليلة وضحاها..

من القرآن الكريم..

إلى كلام (ويتبعهم الغاوون).. — عمنا.أبوحيدر العراقي (@KhaTimahHaShdun) November 5, 2017

البعض طالبه بالصمت (ولا داعي للتطبيل) إذا كان يخشى بطش النظام

ولقد كرمنا بني ادم……واكرمك الله بطلب العلم ..فلا تهن نفسك وقد جعل الله لك مخرجا فاعتصم بالصمت جعل الله لك من كل ضيق فرجا….. — M AHEED (@MAHEED15) November 5, 2017

الخوف وما يفعل من الربكه كتب قصيده 😂😂😂😂 — majid (@majid66) November 5, 2017

الم تجد كلمات تنسق بها الوزن والقافيه غير الاستهزاء بثورات اليمن المجيده ..حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وكم كنا مخدوعين فيكم-اللهم جنبنا الفتن — maged ali (@magedalhofashe) November 5, 2017

ويبدو أن الداعية عائض القرني أراد أن يثبت ولائه أكثر وأكثر لسيده “ابن سلمان”، ببثه هذه القصيدة تزامنا مع القرارات الملكية الأخيرة التي أطاحت بعدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورموز الدولة، ولا يخفى على أحد أن معظم الموقوفين اعتبروا عائق أمام وصول “ابن سلمان” للحكم قبل ذلك وخاصة الأمير متعب ابن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي أطيح به من منصبه كقائد للحرس الوطني.