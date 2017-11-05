على الرغم من استطاعة الغالبية العظمى من فك الرموز التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية حول أسماء المعتقلين من الأمراء ورجال الأعمال في الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا ان صحيفة “الاقتصادية” السعودية والمقربة من الديوان الملكي السعودي أزالت الشك باليقين، ناشرة أسماء أهم من تم اعتقالهم.

ووفقا لـ”إنفوجرافيك” نشرته الصحيفة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تحت عنوان: “السعودية تتطهر وتبتر أيدي الفساد”، فقد اوضحت ان أبرز التهم الموجهة للمعتقلين هي “فساد وغسيل اموال واختلاسات وصفقات وهمية وتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة بالإضافة إلى توقيع صفقات غير نظامية.

وفيما يتعلق بالأسماء، فقد أكدت الصحيفة في منشورها أن أبرز الأسماء هم:

الأمير الوليد بن طلال وصفته رجل أعمال.

الأمير متعب بن عبد الله وصفته وزير الحرس الوطني.

الأمير تركي بن عبد الله وصفته أمير منطقة الرياض سابقا.

الأمير تركي بن ناصر وصفته الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق.

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد وصفته نائب وزير الدفاع السابق.

أما أسماء الوزراء والمسؤولين الذين اكدت الصحيفة اعتقالهم، فهم:

خالد التويجري وصفته رئيس الديوان الملكي السابق.

محمد الطبيشي وصفته رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السابق.

عمرو الدباغ وصفته محافظ هيئة الاستثمار السابق.

سعودي الدويش وصفته الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية.

عادل فقيه وصفته وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي.

إبراهيم العساف وصفته وزير المالية السابق.

عبد الله السلطان وصفته قائد القوات البحرية المعفي.

خالد الملحم وصفته وصفته المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق.

أما أسماء رجال الاعمال ممكن تأكد اعتقالهم وفقا للصحيفة، فهم:

صالح كامل وأبناؤه وصفته رجل أعمال.

الوليد البراهيم وصفته مالك مجموعة قنوات mbc.

بكر بن لادن وصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن.

محمد العمودي وصفته رجل أعمال.