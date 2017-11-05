لقي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، مصرعه، بالإضافة إلى وفاة كل من وكيل إمارة عسير سلمان الجريش وامين منطقة عسير صالح القاضي، بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة عسير مساء الأحد.

وأكدت حسابات سعودية على “تويتر” ان الطائرة المروحية اختفت عن الرادار منذ 6 ساعات، على متنها نائب أمير عسير ومسؤولين آخرين، مشيرةً إلى أنه أُعلِنَ عن استنفار في عسير لمعرفة مصير الطائرة.

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استنفار في #عسير لمعرفة مصير طائرة مروحية اختفت عن الرادار منذ 6ساعات، على متنها نائب أمير عسير ومسؤولين.

.#تحطم_طايره_مروحيه_عسير pic.twitter.com/4xMAkksjqu — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ونشر حساب “أخبار السعودية” على “تويتر”، مقطع فيديو قال إنه لنائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن خلال وصوله محافظة البرك السعودية قبيل وفاته بتحطم المروحية.