لقي الأمير  نائب منطقة ، مصرعه، بالإضافة إلى وفاة كل من وكيل إمارة وامين منطقة عسير ، بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم  في منطقة عسير مساء الأحد.

 

وأكدت حسابات سعودية على “” ان الطائرة المروحية اختفت عن الرادار منذ 6 ساعات، على متنها ومسؤولين آخرين، مشيرةً إلى أنه أُعلِنَ عن استنفار في عسير لمعرفة مصير الطائرة.

ونشر حساب “أخبار السعودية” على “تويتر”، مقطع فيديو قال إنه لنائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن خلال وصوله محافظة البرك السعودية قبيل وفاته بتحطم المروحية.