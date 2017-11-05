افادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 27 شخصاً على الأقلّ بعدما فتح مسلح النار أثناء قداس في كنيسة “فيرست بابتيست” في “ساذرلاند” بمقاطعة “ويلسون” بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية بأن مسلحا دخل الكنيسة الساعة 11:30 صباحا وبدأ في إطلاق النار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قوات الشرطة منتشرة في موقع الحادث.

وفي وقت لاحق قال مسؤول بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية إن المسلح لقي حتفه.

وتواجدت مروحتي إنقاذ في مكان الحادث إلى جانب العديد من سيارات الشرطة قامت بنقل الضحايا إلى المستشفيات.

وبثت قنوات تلفزة محلية مقطعا مصورا يظهر إطلاق نار والعديد من سيارات الشرطة عند الكنيسة وصورة لمروحية.