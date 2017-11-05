نشرت قناة “المسيرة” المحسوبة على جماعة الحوثي، فيديو أظهر لحظة إطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء السبت.

ووفق الإعلام الحربي التابع للحوثيين فإن الصاروخ الباليستي الذي اطلق من طراز “بركان H2”.

وأعلنت السعودية تمكنها من اعتراض صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعدما سُمع دوي انفجار شديد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤولين إن الصاروخ جرى تدميره فوق العاصمة، وسقطت شظاياه في محيط منطقة المطار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر بالحادث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن الصاروخ “أطلق بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأضاف “أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة شرقي مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي إصابات”.