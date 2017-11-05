في ضربة جديدة لدول الحصار واستمرارا للتقدم القطري الذي لم يأبه بمحاصريه، افتتح وزيرا دفاع قطر وتركيا مركز أنظمة محاكاة الطائرة المروحية “AW139” في الدوحة اليوم الأحد، والذي يعد أكبر مركز تركي للصناعات الدفاعية في قطر.

ووصل وزير الدفاع التركي “نورالدين جانيكلي” إلى قاعدة العديد العسكرية للمشاركة في حفل افتتاح المركز، وكان في استقباله نظيره القطري خالد بن محمد العطية.

وتوجه الوزيران إلى موقع الحفل بعد أن تلقيا إحاطة من الخبراء القائمين على المشروع تتعلق بأنشطة المركز.

وأعرب وزير الدفاع التركي في كلمة له خلال الحفل، عن سعادته لوجوده في قطر، مقدمًا شكره للمسؤولين القطريين لما لقيه من حسن استقبال وضيافة.

وأضاف “جانيكلي” بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” أن قطر وتركيا دولتان شقيقتان، تجمعهما علاقات شراكة استراتيجية، وأن مركز أنظمة محاكاة الطائرة المروحية “AW139” الذي يجري افتتاحه في الدوحة هو مؤشر على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشارك الوزير التركي في حفل افتتاح المركز بقاعدة العديد، مستشار الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع التركية إسماعيل دمير، والسفير التركي في الدوحة فكرت أوزر، ومجموعة من الضباط والجنود العاملين في القوات الجوية الأميرية القطرية.

ويوفر المركز تدريبات للطيارين القطريين تمامًا كما لو أنهم في طائرة مروحية حقيقية، ويناسب كل الحالات الجوية التي تعيشها دولة قطر.

كما يقدم المركز المفاهيم الأكاديمية الخاصة بأنظمة الملاحة الجوية للطيارين والعسكريين، والطواقم الفنية العاملة في الطائرات، من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية اللازمة لهم.

واستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، أمس السبت، وزير الدفاع التركي في مقر الوزارة بالدوحة.