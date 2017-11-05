تداول ناشطون وحسابات سعودية، على “”، فيديو، قالوا إنه لآخر ظهور للأمير  نائب منطقة ، قبل وفاته بساعات، إثر تحطم مروحيته، مساء الأحد في منطقة .

 

وأكدت صحيفة “الوطن” السعودية، العثور على حطام الطائرة.

ولقي الأمير منصور بن مقرن ، مصرعه، بالإضافة إلى وفاة كل من وامين منطقة عسير ، بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة عسير مساء الأحد.

 

وأكدت حسابات سعودية على “تويتر” ان الطائرة المروحية اختفت عن الرادار منذ 6 ساعات، على متنها ومسؤولين آخرين، مشيرةً إلى أنه أُعلِنَ عن استنفار في عسير لمعرفة مصير الطائرة.

 

وكان الأمير منصور بن مقرن، قد نشر صباح الأحد على حسابه في “تويتر” فيديو، وقال إنه وصل محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة .

 