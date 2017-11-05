تداول ناشطون وحسابات سعودية، على “تويتر”، فيديو، قالوا إنه لآخر ظهور للأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، قبل وفاته بساعات، إثر تحطم مروحيته، مساء الأحد في منطقة عسير.

وأكدت صحيفة “الوطن” السعودية، العثور على حطام الطائرة.

#عاجل #فيديو .. العثور على حطام الطائرة قبل قليل ، ووفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه . pic.twitter.com/wc8YNj4Vaa — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ولقي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، مصرعه، بالإضافة إلى وفاة كل من وكيل إمارة عسير سلمان الجريش وامين منطقة عسير صالح القاضي، بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة عسير مساء الأحد.

وأكدت حسابات سعودية على “تويتر” ان الطائرة المروحية اختفت عن الرادار منذ 6 ساعات، على متنها نائب أمير عسير ومسؤولين آخرين، مشيرةً إلى أنه أُعلِنَ عن استنفار في عسير لمعرفة مصير الطائرة.

وكان الأمير منصور بن مقرن، قد نشر صباح الأحد على حسابه في “تويتر” فيديو، وقال إنه وصل محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة .