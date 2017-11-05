“سبحان مغير الأحوال” هكذا علق النشطاء على صورة تم تداولها على نطاق واسع أمس، بعد صدور الأوامر الملكية التي أحدثت ضجة كبيرة، ويظهر بالصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في صغره برفقة عدد من الأمراء طال بعضهم الاعتقال أمس منهم .

 

وأبدى النشطاء تعجبهم واستغرابهم من انقلاب الأمور، وأن الدنيا لا تدوم على حال أبدا، فقد أصبح الأمير الصغير الذي كان يلعب على متن يخت (يبدو أنه تابع للوليد بن طلال) بحسب الصورة، هو الحاكم الفعلي للمملكة وقام باعتقال كان يلعب إلى جوارهم قريبا.

وعزز ولي العهد السعودي سلطته بعدما طالت عملية تطهير عددا من القيادات السياسية والاقتصادية في المملكة.

 

وأوقفت لجنة جديدة لمكافحة الفساد، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وأربعة حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.

 

وورد اسم الأمير ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ضمن من تم توقيفهم. ويملك الوليد استثمارات في شركات عالمية مثل وأبل.

 

وفي تحرك منفصل، عزل وزير ، وقائد القوات البحرية.

 

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر.

 

وذكرت قناة “العربية” الإخبارية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام 2012.

 

لكن محللين يرون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.

 

ودون إبداء أسباب، عُزل الأمير من منصب ، والفريق عبد الله السلطان من منصب قائد القوات البحرية.

 

وكان يُنظر إلى متعب، ابن الملك الراحل عبد الله، على أنه وريث محتمل للعرش، وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.