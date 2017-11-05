كشفت وزارة الداخلية القطرية عن تمكنها من إلقاء القبض على قارب داخل المياه الإقليمية القطرية قادما من الإمارات وعلى متنه ” تجاوز عدده اكثر من المليون حبة.

 

وقالت “الداخلية القطرية” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع الاتدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات تمكنت الاجهزة الامنية ب# بتاريخ 15/10/2017م من ضبط لنج(قارب)داخل المياه الاقليمية قادما من العربية المتحدة حيث تم ايقافه وضبطه، من قِبل دوريات أمن السواحل والحدود والتي باشرت اجراءاتها المتبعة في مثل هذه الاحوال”.

 

وأضافت في تغريدة اخرى: ” وبتفتيش اللنش اتضح بأن على متنه مواد مخدره (ترامادول) تقدّر ب(مليون وثمانمائة حبة) .. يتبع الداخلية_قطر”.

 

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنه :” اعترف طاقم القارب (اللنج) بأن جميع المواد المخدرة قادمه من دولة الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم”.

 

جاء ذلك في وقت تفرض فيه دول الحصار ومن ضمنها الإمارات حصارا بحريا وجويا وبريا مشددا منذ 5 يونيو حزيران الماضي، وهو الامر الذي يعزز فرضية تعمد الإمارات السماح للقارب بالتوجه نحو قطر.