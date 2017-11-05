كشفت وزارة الداخلية القطرية عن تمكنها من إلقاء القبض على قارب داخل المياه الإقليمية القطرية قادما من الإمارات وعلى متنه مخدرات “ترامادول” تجاوز عدده اكثر من المليون حبة.

وقالت “الداخلية القطرية” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع الاتدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات تمكنت الاجهزة الامنية ب#قطر بتاريخ 15/10/2017م من ضبط لنج(قارب)داخل المياه الاقليمية قادما من الامارات العربية المتحدة حيث تم ايقافه وضبطه، من قِبل دوريات أمن السواحل والحدود والتي باشرت اجراءاتها المتبعة في مثل هذه الاحوال”.

وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من آفة المخدرات تمكنت الاجهزة الامنية ب#قطر بتاريخ 15/10/2017م من ضبط لنج(قارب)داخل المياه الاقليمية — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2017

قادما من الامارات العربية المتحدة حيث تم ايقافه وضبطه، من قِبل دوريات أمن السواحل والحدود والتي باشرت اجراءاتها المتبعة في مثل هذه الاحوال — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: ” وبتفتيش اللنش اتضح بأن على متنه مواد مخدره (ترامادول) تقدّر ب(مليون وثمانمائة حبة) .. يتبع الداخلية_قطر”.

وبتفتيش اللنج اتضح بأن على متنه مواد مخدره (ترامادول) تقدّر ب(مليون وثمانمائة حبة) .. يتبع الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2017

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنه :” اعترف طاقم القارب (اللنج) بأن جميع المواد المخدرة قادمه من دولة الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم”.

حيث اعترف طاقم القارب (اللنج) بأن جميع المواد المخدرة قادمه من دولة الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2017

جاء ذلك في وقت تفرض فيه دول الحصار ومن ضمنها الإمارات حصارا بحريا وجويا وبريا مشددا منذ 5 يونيو حزيران الماضي، وهو الامر الذي يعزز فرضية تعمد الإمارات السماح للقارب بالتوجه نحو قطر.