شنّت عارضة الأزياء الأميركية والفلسطينية الأصل، جيجي حديد، هجوماً حادّاً على ناشطة اميركية متطرفة اعتبرت ان “المسلمين هم سبب العنف القاتل في كل العالم”.

وردّت حديد عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” على لورا لومر التي اطلقت هاشتاغ “منع المسلمين” عقب حادث الدهس الذي شهدته جزيرة منهاتن أخيراً.

وغرّدت جيجي: “لورا، أكره أن أُعيرك الاهتمام، لكن أريد أن أقول لك أنك (…) معتوهة”، رداً على تغريدة الأخيرة: “كم من الناس يجب أن يموت قبل أن ندرك أن الإسلام سرطان، وعلينا أن نمنع المسلمين من التواجد في العالم المتحضر”.