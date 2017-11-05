تسببت تغريدة “تطبيلية” لقرارات الاعتقال الصادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق عدد من الامراء والوزراء ورجال الأعمال بتوريطه في قضية أكل حقوق وفساد، بعد أن رد عليه أحد موظفيه السابقين طالباً منه تسديد مستحقاته المتراكمة ليدخل في نقاشات آلاف المغردين خلال متابعتهم لحملة التوقيف التي طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.

وكان رجل الأعمال السعودي، “غدران سعيد غدران”‏، قد كتب على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” دعاء للملك السعودي وولي عهده مشيدا بقرارات الاعتقال قائلاً: “اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمدهم بعونك واحفظهم برعايتك ومكن لهم بقوتك وانصرهم بنصرك ياكريم”.

اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين

وولي عهده الأمين

وأمدهم بعونك

واحفظهم برعايتك

ومكن لهم بقوتك

وانصرهم بنصرك ياكريم#الملك_يحارب_الفساد — غدران سعيد غدران (@Ghodran) November 4, 2017

وفوجئ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سعيد علي غدران وأولاده المحدودة، بتعاطف كبير مع أحد المغردين السعوديين والذي رد على تغريدة غدران بتأكيده أنه عمل سابقاً في الشركة ولم يتسلم رواتبه فيها ما دفعه لتركها.

وقال المغرد “سـلطان النحيــت” في تغريدته “ترا كنت موظفًا بشركتك وطلعت منها بسبب تأخير الراتب وبقي لي قرابة 17 ألفًا والحين أشتكي بمكتب العمل عسا الله أن يفرج وآخذ حقي”.

ترا كنت موظف بشركتك و طلعت منها بسبب تاخير الراتب و باقي لي قرابة 17 الف و الحين مشتكي بمكتب العمل عسا الله يفرجها و اخذ حقي — سـلطان النحيــت (@ssultan_4) November 4, 2017

ووجدت تلك الشكوى في موقع “تويتر” صدى فاق كل التوقعات، إذ احتل هاشتاج “#وين_فلوس_سلطان_ياغدران” المركز الثاني في قائمة الترند السعودي الذي تصدره وتصدر الترند العالمي وسم “#الملك_يحارب_الفساد”.

بسرعه عط الرجال حقوقه ولا اقسم بالله بنوصلها هاشتاق — Rakan (@ThatRakan) November 4, 2017

#وين_فلوس_سلطان_ياغدران@Ghodran اجل تقولي اسمك غدران ولا غدار اعترف☻

المهم ماعلينا ..تبي ترجع الفلوس للرجال ولا كيف يعني..!! pic.twitter.com/mWIsHW3GlN — ☠وزير العاطلين☠ (@ahsascool) November 5, 2017

#وين_فلوس_سلطان_ياغدران

من امس وحنا نتابع حسابك يا غدران

وانت مسوي نفسك ميت

ترى بنتابعك الين ترد للرجال حقه

او توضح لنا ملابسات القضية — omar (@opsoh1986) November 5, 2017

#وين_فلوس_سلطان_ياغدران ليه ماعليك نعول عط الرجال حقه ولا الدور جايك خلك حليل نكشت بك — ⁦🇸🇦⁩الوايلي⁦🇸🇦⁩ (@mnsg5000) November 5, 2017