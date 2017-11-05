كشف المعارض السعودي الشهير “غانم الدوسري” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر امرا بمنع مغادرة الطائرات الخاصة على مستوى مطارات المملكة، وذلك في ظل حملة اعتقالات واسعة طالعت أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين في المملكة.

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن مصادر:” من مصدر تعطيل إقلاع الطائرات الخاصة الى اشعار آخر. يبدو ان الداشر خايف من هروب بعض الامراء ورجال الاعمال!”.

من مصدر

تعطيل إقلاع الطائرات الخاصة الى اشعار آخر.

يبدو ان الداشر خايف من هروب بعض الامراء ورجال الاعمال! — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 4, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا أن يحاسب فاسد فاسدا مثله في إشارة لولي العهد محمد بن سلمان: ” من العار ان يحاسب الفاسد فاسدا مثله ومن السخف ان نعتبر تصفية الحسابات محاسبة لو كانت المحاسبة اتت من مجلس شوري منتخب لباركناها غير ذلك لا”.

من العار ان يحاسب الفاسد فاسدا مثله ومن السخف ان نعتبر تصفية الحسابات محاسبة

لو كانت المحاسبة اتت من مجلس شوري منتخب لباركناها غير ذلك لا. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 4, 2017

وفي نفس السياق، كشف “الدوسري” عن السبب المباشر لايقاف “ابن سلمان” لرجل الاعمال صالح كامل قائلا: ” ايقاف صالح كامل لانه واجهه لنايف وعيالة! اذا سلمانكو صادق في محاربة الفساد بعطيه أسماء اشخاص يستثمرون لجلالتة وبزارينه”.

ايقاف صالح كامل لانه واجهه لنايف وعيالة!

اذا سلمانكو صادق في محاربة الفساد بعطيه أسماء اشخاص يستثمرون لجلالتة وبزارينه😎#الملك_يحارب_الفساد pic.twitter.com/sopowfDSZl — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 4, 2017

ويأتي ذلك في حين ما زالت حملة الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة مستمرة، إذ تم توقيف أمراء، في مقدمتهم الوليد بن طلال، ومتعب بن عبد الله، وتركي بن عبد الله.

وجرى توجيه تهم لهم، تنوعت بين الفساد والاحتيال وتقبل الرشاوى، وتم ذلك عقب أوامر ملكية من العاهل السعودي بتشكيل لجنة تحقيق ضد الفساد يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقالته وزيري الحرس الوطني والاقتصاد.