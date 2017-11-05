كشف المعارض السعودي الشهير “” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر امرا بمنع مغادرة الطائرات الخاصة على مستوى المملكة، وذلك في ظل واسعة طالعت ووزراء ورجال أعمال بارزين في المملكة.

 

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن مصادر:” من مصدر تعطيل إقلاع الطائرات الخاصة الى اشعار آخر. يبدو ان الداشر خايف من هروب بعض الامراء ورجال الاعمال!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا أن يحاسب فاسد فاسدا مثله في إشارة لولي العهد محمد بن سلمان: ” من العار ان يحاسب الفاسد فاسدا مثله ومن السخف ان نعتبر تصفية الحسابات محاسبة لو كانت المحاسبة اتت من مجلس شوري منتخب لباركناها غير ذلك لا”.

 

وفي نفس السياق، كشف “الدوسري” عن السبب المباشر لايقاف “ابن سلمان” لرجل الاعمال قائلا: ” ايقاف لانه واجهه لنايف وعيالة! اذا سلمانكو صادق في محاربة الفساد بعطيه أسماء اشخاص يستثمرون لجلالتة وبزارينه”.

 

ويأتي ذلك في حين ما زالت حملة الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة مستمرة، إذ تم أمراء، في مقدمتهم ، ومتعب بن عبد الله، وتركي بن عبد الله.

 

وجرى توجيه تهم لهم، تنوعت بين الفساد والاحتيال وتقبل الرشاوى، وتم ذلك عقب أوامر ملكية من العاهل السعودي بتشكيل لجنة تحقيق ضد الفساد يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقالته وزيري الحرس الوطني والاقتصاد.