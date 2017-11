كشفت حسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن السلطات السعودية أخلت فندق ريتز كارلتون في الرياض لاستخدامه مقرا لاحتجاز الأمراء ورجال الاعمال التي صدرت بحقهم قرارات الإيقاف.

وقال حساب “News Executive” الشهير تغريدة قال فيها:” النزلاء في فندق ريتز كارلتون طلب منهم المغادرة في أقرب فرصة. يبدو أن أعضاء العائلة المالكة الموقوفين قد احتجزوا في الفندق”.

وأرفق الحساب المتابع للأخبار في السعودية في تغريدته صورة لما قال أنها رسالة من الفندق تطلب فيها من النزلاء المغادرة بالسرعة القصوى. حسب ما نشر.

وجاء في الرسالة المرفقة الموجهة من إدارة الفندق للنزلاء: “نظرا لظروف حارجة عن إرادتنا نود احاطتكم بأنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، وعليه يؤسفنا إبلاغكم بأن آخر وقت لتسجيل المغادرة الليلة الساعة 11 مساء، وللأسف لن نتمكن من منح أي طلبات تمديد بسبب الإجراءات الامنية المشددة من الجهات العليا”.

UPDATE: Guests at Ritz-Carlton Hotel in Riyadh were told to leave ASAP. Seems like royal family members arrested are detained at the hotel pic.twitter.com/I782izOKhn

— News_Executive (@News_Executive) November 4, 2017