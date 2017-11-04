أفاد حساب “مجتهد الإمارات” الشهير بتويتر، أن المذيعة المصرية دعاء صلاح التي حكم عليها بالسجن لثلاث سنوات بتهمة التحريض على الفسق وارتكاب فعل خادش للحياء، قد هربت إلى دولة الإمارات.

ودون “مجتهد الإمارات” في تغريدة بصفحته على تويتر رصدتها (وطن):”إعلامية مصرية حرّضت على الفجور ودعت النساء للإنجاب بدون زواج وبعد صدور حكم بسجنها هربت إلى بلادنا هي الآن في أبوظبي”

إعلامية مصرية حرّضت على الفجور ودعت النساء للإنجاب بدون زواج

وبعد صدور حكم بسجنها هربت إلى بلادنا هى الآن فى أبوظبي

pic.twitter.com/OMUxeGC61d — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) November 4, 2017

وتابع في تغريدة أخرى:”بلادنا أصبحت مرتع للمجرمين واللصوص و المفسدين و المطرودين من شعوبهم”

بلادنا أصبحت مرتع للمجرمين و اللصوص و المفسدين و المطرودين من شعوبهم — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) November 4, 2017

وأشار “مجتهد” في تغريدة ثالثة عن طريق خاصية “المنشن” بتويتر، للداعية المجنس إماراتيا “وسيم يوسف” الذي يدافع عن “ابن زايد” ليل نهار، مما أوقعه في حرج حيث أصبحت الإمارات تعج بالراقصات والمغنين والهاربين من الأحكام والمرتزقة.

@waseem_yousef نسخة لوسيم يوسف — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) November 4, 2017

يشار إلى أن الإمارات أيضا تأوي أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق بمصر، ونجل القذافي، وكذلك القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، وعدد من الساسة وشخصيات المجتمع الهاربين من دولهم بعض قضايا فساد سياسي أو مالي.

وعاقبت محكمة مصرية، الشهر الماضي، المذيعة دعاء صلاح، بالسجن لثلاث سنوات، بعد دعوى قضائية رفعها ضدّها المحامي أشرف ناجي واتهمها بالتحريض على الفسق، وارتكاب فعل خادش للحياء، والعمل على هدم قيم المجتمع.

وكانت دعاء صلاح تسببت في إثارة الجدل بعد ظهورها بـ”بطن منتفخة” في حلقة بعنوان “سنغل ماذر” (الأم العازبة) يوم 28 تموز/يوليو 2017، وفيها استضافت عددًا من رجال الدين، لمعرفة رأيهم في فكرة “الأم العازبة”.

وذكرت وسائل إعلامٍ مصرية أنّ المحكمة ألزمت المذيعة دعاء صلاح بدفع كفالة مالية، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.