الأمير متعب هو ثالث أكبر أبناء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. من مواليد (12 أكتوبر 1953)، وهو وزير الحرس الوطني السعودي وعضو بمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية.

والأمير متعب هو ثالث أبناء ملك المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان التميمي.

وُلد الأمير متعب في قرية العليا شمال السعودية وقضى فيها قرابة الثلاث سنوات في كنف جده محمد العطيشان التميمي الذي كان اميراً لقرية العليا ذلك الوقت. وهو بعد متعب -الأول- الذي توفي صغيراً، وخالد. ويخطيء ويخلط الكثيرون من عامة الناس في الاعتقاد بأنه أكبر أبناء العاهل السعودي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كون الملك عبدالله يكنى بـ”أبو متعب”.

تلقى الأمير متعب تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في الرياض وجدة. والتحق بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة عام دراسي واحد ثم قرر دخول المجال العسكري. التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة وتخرج منها برتبة ملازم. عيّن فيما بعد في مدارس الحرس الوطني العسكرية بالرياض.

الخدمة العسكرية ومناصبه

تدرج الأمير متعب بن عبد الله في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عميد. ثم التحق بكلية القيادة والأركان في الرياض وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، ثم ترقى إلى رتبة لواء.

في عام 1983 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني آنذاك أمراً بتعيين العقيد متعب بن عبد الله قائداً لكلية الملك خالد العسكرية.

وفي عام 1990 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني آنذاك أمراً بتعيينه نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، إضافة إلى عمله قائداً لكلية الملك خالد العسكرية.

وفي عام 1995 صدر الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة فريق ركن.

بتاريخ 25 رمضان 1421هـ الموافق 21 ديسمبر 2000 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات المسلحة أمراً ملكياً بإحداث منصب نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشئون العسكرية وترقية الفريق ركن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني المساعد للشئون العسكرية.

بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 21 يونيو 2009 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية رئيس الحرس الوطني أمريين ملكيين كريمين، بتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، و بإنهاء خدمته العسكرية.

وبتاريخ 11 ذو الحجة 1431هـ الموافق 17 نوفمبر 2010 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس الحرس الوطني من منصبه بناء على طلبه وتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة عضواً في مجلس الوزراء رئيساً للحرس الوطني.

وبتاريخ 17 رجب 1434هـ الموافق 27 مايو 2013 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم «وزارة الحرس الوطني» وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني ، وعرف عن الامير متعب خدمته الصادقة للقطاع العسكري حيث ارتبط إسمه بالحرس الوطني ومساهمته العدة لنقل وزارة الحرس الوطني للصفوف العسكرية الاولى والمتقدمة بالعالم

أسرته

متزوج من – ابنة الأميرة نوف بنت عبد العزيز آل سعود – الأميرة جواهر بنت عبد الله بن محمد آل سعود، وأنجبا:

الأميرة صبا، متزوجة من الأمير فهد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – ابن الأميرة جواهر بنت عبد العزيز آل سعود -.

الأميرة نوف، متزوجة من الأمير فيصل بن فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود – حفيد الأميرة نورة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود -.

الأمير عبد الله، متزوج من الأميرة سارة بنت عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة زينة، متزوجة من الأمير بندر بن خالد بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود – ابن الأميرة لمياء بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود-.

الأمير سعد.

الأمير خالد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بصدور أمر ملكي مساء السبت، يقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه وتعيين خالد بن عياف بدلا منه.

وبذلك عمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ازالة آخر العقبات أمامه لتولي العرش السعودي بإزالة أمير قوي يتولى قيادة الحرس الوطني القادر على الإنقلاب عليه. لكن لا يعرف ان كان هذا القرار سيمر مرور الكرام وخصوصا أن قيادات الحرس الوطني من الضباط تضم أمراء من آل سعود مهمشين وولاءهم الفعلي للأمير متعب بن عبدالله الذي تم عزله.