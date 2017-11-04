تعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني اليوم من منصبه والتي أعلنها من الرياض، قالت المذيعة اللبنانية بقناة الجزيرة، روعة أوجيه، إن الأمر برمته لا يعدو كونه (فيلم سعودي) طويل.

فيلم سعودي طويل؟ https://t.co/P9eeWvLDON — Rawa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) November 4, 2017

ونشرت “أوجيه” مقطعا مصورا سخرت فيه من “الحريري” ورواية الاغتيال التي تحدث عنها بخطاب استقالته، حيث ظهر وسط عدد من الفتيات وهو يتمايل وتتبادل الضحكات بينهم بصوت عال في مشهد مثير للجدل.

في خضمّ الضغوطات التي لم تعد تُحتمل، وأسبوعٍ حافل بمحاولة اغتيال وباجتماعات طويلة.. #سعدالحريري #لبنان pic.twitter.com/HwaSmN2h1u — Rawa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) November 4, 2017

واختتمت مذيعة الجزيرة تغريداتها قائلة “مشكلتي مع استقالة #سعدالحريري أنّ الوفاء لدماء والده بطاقة أخفاها عندما فاوض على رئاسة حكومة بشراكة مع حزب الله، ورفعها حين انسحب، في الرياض”

مشكلتي مع استقالة #سعدالحريري أنّ الوفاء لدماء والده بطاقة أخفاها عندما فاوض على رئاسة حكومة بشراكة مع حزب الله، ورفعها حين انسحب، في الرياض — Rawa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) November 4, 2017

وفجرت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المفاجئة أزمة في البلاد التي تعيش توافقا سياسيا هشا منذ تعيين الرئيس ميشال عون بمنصب رئيس الجمهورية.

ويقول مراقبون أن التوقعات تسير باتجاه تعليق العمل بالدستور وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه مصادر لبنانية عقد جلسة طارئة للبرلمان اللبناني، خصوصا بعد قطع رئيس المجلس نبيه بري زيارته إلى مصر.

لكن أوساط سياسية حذرت من دخول لبنان في فراغ سياسي مشابه لتلك الفترة التي عاشتها البلاد قبل انتخاب عون رئيسا والتي استمرت لمدة عامين.

وأعرب الحريري عن مخاوفه من التعرض للاغتيال، قائلا إن “الأجواء في لبنان الآن تشبه الأجواء قبل اغتيال” والده رفيق الحريري عام 2005.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أنها ليست مصدرا للأنباء التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، قائلة إنها لا تملك معلومات حول هذا الأمر.

وأصدر المكتب الإعلامي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم السبت، بيانا قال فيه “تعليقا على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحباط محاولة لاغتيال دولة الرئيس سعد الحريري، فإنه يهم هذه المديرية ان توضح بأن ما يتم تداوله غير صادر عنها أو عن شعبة المعلومات، وبالتالي فإنها ليست مصدر هذه الأنباء وليس لديها أي معطيات حول ذلك، فاقتضى التوضيح”.

وكانت قناة “العربية” قد نشرت في وقت سابق تقرير قالت فيه إنها نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها إحباط الأمن اللبناني مخططا لاغتيال الحريري.