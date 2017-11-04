تناوب 4 شبان على اغتصاب مضيفة بمركب نيلي بمنطقة أبراج البرملجي، في جزيرة الذهب الواقعة بين القاهرة والجيزة، لمدة 3 ساعات متواصلة، بعدما اعترضوا طريق عودتها من عملها.

وذكرت المضيفة في إفادتها أن الأشخاص الأربعة أجبروا السائق على التوقف، وهددوهما بأسلحة بيضاء، واستولوا من السائق على 1000 جنيه، وهاتفه المحمول، واصطحبوها عنوة إلى قطعة أرض وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح، واستولوا منها على 400 جنيه، وهاتفها المحمول، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات الأمن إلى معرفة هوية الجناة، والقبض عليهم، حيث تتراوح أعمارهم بين الـ30 و36 عامًا.