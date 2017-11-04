كشف المغرد الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “مجتهد الإمارات” عن فرحة عارمة داخل أروقة قصر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إزاحة متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني السعودي من منصبه.

وقال مجتهد الامارات في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي ” محمد بن زايد فى مجالسه الخاصة يفتخر أنه وراء إزاحة محمد بن نايف واليوم احتفالات داخل قصره بازاحة متعب والقضاء على نفوذه داخل المؤسسة الأمنية.

محمد بن زايد فى مجالسه الخاصة يفتخر أنه وراء إزاحة محمد بن نايف واليوم احتفالات داخل قصره بازاحة متعب والقضاء على نفوذه داخل المؤسسة الأمنية — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) November 4, 2017

وفي الوقت ذاته أعاد نشطاء تداول تغريدة قديمة لحمد المزروعي الناشط الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي يتحدث فيها عن عزل الأمير متعب بن عبدالله من منصبه.

وكان “المزروعي” قد غرد قبل فترة منوها على القرار الملكي السعودي الذي صدر مساء اليوم، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، ما يؤكد أن الإدارة السياسية بأبوظبي كان لديها علم مسبق بما سيحدث.

للمعلومية:

قرار إعفاء متعب بن عبدالله صدر قبل فترة من أبوظبي👇#أوامر_ملكية pic.twitter.com/0saP92wy5h — نحو الحرية (@hureyaksa) November 4, 2017

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، أمرًا ملكيًا يتضمن إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، وكذلك إعفاء وزير وزير الاقتصاد والتخطيط، عادل فقيه، وتعيين محمد التويجري محله.

واشتملت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية السعودية، وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.

كما نص الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية، “واس”، على “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة” تتعلق بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة.