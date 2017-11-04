في واقعة أصابت السعوديين بالذهول، عرض سعودي على أحد مواقع التبادل التجاري “ قهوة” للبيع بمبلغ 600 ألف ريال زاعما أن ولي العهد شرب منه.

 

وفي تفاصيل الإعلان الذي تداول النشطاء صورته على نطاق واسع، سطر المواطن السعودي المقيم بالرياض إعلانه تحت عنوان “للبيع فنجان قهوة 600 ألف ريال”.

 

وفي شرح تفاصيل الإعلان قال البائع “شاربن منه محمد بن سلمان اليوم بعد صلاة المغرب بمزرعة العوجا بالدرعية .. لا أقبل السومه بدون رقم جوال”.

 

 

الإعلان أصاب البعض بالذهول لوصول الفكر السعودي لهذا المستوى من السطحية.

 

 

 

بينما سخر آخرون من الإعلان الذي وصفوه بـ”التافه” هو وصاحبه

 

 

 

 

ومغردون آخرون لم ينسوا السخرية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اقترن “الفنجان” باسمه، مشيرين في انتقاد لاذع إلى أن “ابن سلمان” نفسه لا يساوي تلك القيمة.. حسب وصفهم.

 

 

 

 

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