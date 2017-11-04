في واقعة أصابت السعوديين بالذهول، عرض سعودي على أحد مواقع التبادل التجاري “فنجان قهوة” للبيع بمبلغ 600 ألف ريال زاعما أن ولي العهد محمد بن سلمان شرب منه.

وفي تفاصيل الإعلان الذي تداول النشطاء صورته على نطاق واسع، سطر المواطن السعودي المقيم بالرياض إعلانه تحت عنوان “للبيع فنجان قهوة 600 ألف ريال”.

وفي شرح تفاصيل الإعلان قال البائع “شاربن منه محمد بن سلمان اليوم بعد صلاة المغرب بمزرعة العوجا بالدرعية .. لا أقبل السومه بدون رقم جوال”.

الإعلان أصاب البعض بالذهول لوصول الفكر السعودي لهذا المستوى من السطحية.

لاحول ولا قوة إلا بالله والمصيبة الاعظم اذا فيه ناس تشري !!!! — ﻧٌۆرھَ اڷشمريے (@nor____sh) November 4, 2017

لاتستغربون المجانين الى هنا اقصد المطبلين

بيشترونه — ☔️fatima (@fatm20a) November 4, 2017

والله لو بريال ما شريته مو عشان الامير الله يحفظه عشان العقل نعمه — sultanah (@sul_tanh) November 4, 2017

بينما سخر آخرون من الإعلان الذي وصفوه بـ”التافه” هو وصاحبه

عندي كوب موية إستعمال عشرة أيام ،، إذا يبدّل ؟

يزيدني نفس المبلغ pic.twitter.com/3heGAXQYSl — 🤐laila (@in_sssanh) November 4, 2017

لاكرامة ولاعقل — ETK8 (@isanscki) November 4, 2017

اجل سروال المؤسس كم يسوا pic.twitter.com/D6rFRD9fhQ — مجاهد المطيري (@Mujvhid) November 4, 2017

ومغردون آخرون لم ينسوا السخرية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اقترن “الفنجان” باسمه، مشيرين في انتقاد لاذع إلى أن “ابن سلمان” نفسه لا يساوي تلك القيمة.. حسب وصفهم.

توقعت شرب منه بيل جيتس أو ستيف جوبز .. طلع شارب منه الدب الداشر 😂 السوم عندي قيمة بدل تفله لدبوس سلولي مستجد 😂 — اخوان من طاع ترامب (@HRH_The_Fart) November 4, 2017

عليه العوض ومنو العوض معقولة؟ — زهراء القحطاني (@68t04um8wmt8v1f) November 4, 2017

سلامات عاد شهالسخافه المفروض اللي عارضه للبيع ذا يمسك ويمحط بسوط وسط الناس — نسيم ¥ (@nsns656) November 4, 2017

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