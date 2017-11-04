كشف الفنان التونسي صابر الرباعي حقيقة ما حدث معه من إدارة قنوات “إم بي سي” بشأن التفاوض معه على الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس”.

وأكد أنه لم يتلق أي عرض أو حتى مكالمة هاتفية منها، قبل أن يتم التعاقد مع نجوم آخرين كأعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد.

وأضاف صابر خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “نجوم اليوم”، أن “إدارة القناة لم تتصل بي أو ببقية أعضاء لجنة التحكيم السابقة لبرنامج ذا فويس لتقديم الشكر على ما قدمناه وإعلامنا بعدم تجديد العقد الذي دام ثلاث سنوات”.

وعلق الرباعي: “كان يمكن لإدارة القناة أن تتصرف بطريقة متحضرة وكلاس”.

وعن حقيقة إجرائه أي عمليات تجميل في وجهه لإخفاء علامات التقدم في السن، أكد أنه لم يلجأ إلى مثل هذا النوع من التجميل لأنه يزيف الحقيقة، مشيرًا إلى أن كل مرحلة عمرية لها جمالها الخاص بها.