برز عبر “الترند” السعودي بتويتر في المملكة العربية هاشتاغ “#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية” وحاز على نسبة تغريد واسعة من قبل المغردين السعوديين ما وضعه في قائمة الأعلى تداولا بالمملكة.

وبتقصي الهاشتاغ من قبل (وطن) تبين أنه يدور حول فيديو نشره أحد النشطاء لمقبرة جماعية وجد بها عظام وجماجم بشرية، وزعم صاحب المقطع أن هذه المقبرة وجدت في محمية لأحد أمراء آل سعود، ولم يتسنى لنا التأكد من صحة الفيديو.

العثور على هياكل عظمية وجماجم بشرية في غرف تحت الأرض بإحدى مناطق #المملكة . ويؤكد البعض أنها في محمية تابعة لأحد أمراء #ال_سعود !! pic.twitter.com/tlofoNxBUZ — نحو الحرية (@hureyaksa) November 4, 2017

ناشر الفيديو أرفق به مانصه “العثور على هياكل عظمية وجماجم بشرية في غرف تحت الأرض بإحدى مناطق #المملكة . ويؤكد البعض أنها في محمية تابعة لأحد أمراء”

هنا تظهر عظام وجماجم الأشخاص الذين تم العثور عليهم في غرف تحت الأرض بإحدى مناطق #المملكة👇 pic.twitter.com/MmfRxIg9pr — نحو الحرية (@hureyaksa) November 4, 2017

مغردون طالبوا بضرورة التحقيق في هذا الأمر وتفتيش جميع محميات الأمراء، مرجحين أنه قد يوجد بتلك المقبرة السعوديين المتغيبين والمختفين قسريا.

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

اللهم رحمتك بالمسلمين اللهم احفظ ماتبقى من المسلمين من عبث العابثين اللهم لاتسلط علينا

من لايخافك ولايرحمنا — منى (@mona30__) November 3, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية السعود النفس عندهم رخيصه والمال منهوب والدين مضطهد والعرض منقوص والعقل مغرربه والمساس بإحداها كفيل بإعدامهم — أمل (@b3_amal) November 4, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية بات ضروري المطالبة بتفتيش مزارع وشبوك ال سلول لكشف سر و غموض اختفاء الشعب وتغيبهم — ًًًًًعميلة موزمبيق (@huuda83683434) November 3, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

ال سعود يقتلون الامير المعارض فما بالك بالمواطن البسيط — السبيعي (@abufarraj_) November 4, 2017

الا صح مين اللي بيفتش؟!

ال سعود ع راسهم ريشه..ما يقام عليهم الحد،قتلوا معتقلين من قبل ولا احد اخذ حق المقتول😪#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية — ❀Atiaf (@Srx4er) November 3, 2017

الله يصرعكم احنا وين و انتو وين؟! ارفعوا وسم #اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية للمطالبه بتفتيش محميات ال سعود..!#نطالب_بنادي_مصارعه_للبنات — ❀Atiaf (@Srx4er) November 3, 2017

نشطاء قالوا بأنه حتى إن لم تثبت صحة هذا المقطع، أو حتى ثبت أن المقبرة ليست بالمملكة، فهذا لا يمنع أن النظام السعودي قام بمجازر وانتهاكات وإخفاء قسري لمعارضين لا يعلم عنهم شيئا إلى الآن.

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

تحقيق وتفتيش ايه ؟

عبدالعزيز خلف مئاات المقابر

وكذلك ابنائه على سنته سائرون

اين الثائر ناصر السعيد ومن معه ؟ — محمد السلَيّم (@fo_dfvju7) November 3, 2017

يا مواطنين فتشوا في محميات ال سعود وراح تلقون عدة مقابر جماعيه وخاصه محمية نايف و محمد بن نايف #اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية — ملامح مؤلمه (@mlame7_2030) November 4, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

لعلها مقبرة الخونة

نعم كل من لا يعبد بن سعود اليهودي

خائن وله قتل ثلث الشعب وثلث يسرقة

وثلث يضحك له😋 pic.twitter.com/ssfRsfQETa — سلفر[email protected] (@8rGFW2wMfIBuja1) November 4, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية من حق أي مواطن من نجد والديار الحجازية اختفى احد من أقاربه أو أهله أن يطالب بفتح تحقيق بعد اكتشاف هذه المقبرة — القعقاع التميمي (@ka3ka3tamimi) November 4, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

على يد عبدالعزيز كان المزارعين والرعاة والبسطاء يجمعون فيقتلون لسبي نسائهم لأنهم"كفار"😬

اموت بالإسلام السلولي — محمد السلَيّم (@fo_dfvju7) November 4, 2017

#اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية

كل من له مفقود ولو كان من عشرات السنين

المطالبة بتحليل وراثي للرفات

هل توافق حكومتنا

أشك#بن_سلمان_يفلس_الشعب — سهم الليل (@sahmalel) November 4, 2017

هذي ماهي الا مقبره من اللاف المقابر في الصحراء دفنوا اصحابها وهم احياء،الملك فهد كان بطل من ابطال هذه المجزره #اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية — ابوناصر (@Mohdd9090) November 4, 2017

آخرون شككوا بصحة المقطع وأن تكون هذه المقبرة داخل أراضي المملكة أصلا.

المقطع ليس بالسعودية وصاحب هالشتاق حوثي #اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية — Abduallah (@9R4D6R40tAqkDLg) November 4, 2017

اجل قانصين بمحمية ومكشخين ومعهم كاميرا تصوير هههه احترموا العقول هذي مقبره تاريخيه والي في المقطع هيئة الأثار #اكتشاف_مقبرة_جماعية_بالسعودية — محمد (@ssmmssmmhhee) November 4, 2017

واشتهر النظام السعودي على مدى تاريخه بعمليات قمع ضد معارضيه، ولكن محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للمملكة) قد تفوق على أجداده وسابقيه في القمع وعمليات الاعتقال الجماعي لمعارضيه والإطاحة بكل من تسول له نفسه معارضة خط الأمير الشاب.